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吳思瑤曝生命中最重要男人　劉世芳揭梁文傑不只會批柯

▲新潮流+今（7）日首度亮相（圖／記者黃宣尹攝，2022.04.07）
▲新潮流+今（7）日首度亮相（圖／記者黃宣尹攝，2022.04.07）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-07 11:06:552022-04-07 11:12:09

民進黨市議員初選民調即將展開，黨內派系新潮流雙北市議員及市議員參選人組成「新潮流＋」問政連線，於今（7）日召開記者會共同出擊，由擔任召集人的立委吳思瑤、立委劉世芳、張廖萬堅、林宜瑾、沈發惠、賴品妤共同推薦爭取連任的李建昌、許淑華、梁文傑、簡舒培、戴瑋姍、張錦豪，以及新人邵維倫、陳賢蔚、顏蔚慈及林秉宥。

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賴品妤上台推薦參選新北市三重蘆洲的顏蔚慈表示，顏蔚慈與自己一樣出道很早，有豐富幕僚經驗。顏蔚慈在桃園市政府待了8年，是市長鄭文燦的重要幕僚，現在她回家鄉三重蘆洲參選，相信她的豐富歷練一定可以為在地民眾帶來專業的市政監督。 

顏蔚慈則說，自己過去10年跟在鄭文燦身邊學習歷練，從助理開始學習，也歷經桃園市政府經發局主秘，更成為青年局長，一路走來，跟著「新潮流+」戰隊堅持理想與理念，現在重回三重蘆洲，自己已經準備好替人民服務。

吳思瑤則推薦自己「生命中最重要的男人」陳賢蔚。吳說，一開始陳賢蔚是不領薪水的志工，後來被網羅在團隊，他歷經16年的紮實訓練，相當堅韌，在士林北投有吳思瑤就有陳賢蔚。

另外，吳思瑤也推現任新北市板橋區議員戴瑋姍。吳說，戴有「小吳思瑤」之稱，但其言詞、認真、專業都超越自己。

戴瑋姍則說，吳思瑤是自己的師傅也是好姊姊，自己服務4年，問政專業，也不怕打壓與任何挑戰，「我給大家最強悍的監督，最溫暖的服務，希望未來四年讓我做更多，繼續為大家用力拚搏」。

張廖萬堅也上台推薦現任台北市內湖南港市議員李建昌。張廖說，李是議長的好人選，也是議會的戰將及正直的大哥，相信他一定會用資深專業的問政，蓄積更多能量，在港湖區為更廣大市民努力，李建昌是值得肯定的資深品牌。

劉世芳則推薦現任台北市中山大同區市議員梁文傑。劉說，梁參與民進黨台灣前途決議文的撰寫，在台北市議會不只是批評監督柯文哲，而是民進黨給他的淬鍊，這對他未來擔任國家參謀是非常好的發展。

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