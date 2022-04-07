印尼狼師性侵13少女害8人懷孕　二審遭判死刑　

印尼一間伊斯蘭寄宿學校去年驚傳性侵事件，該校一名教師在5年間性侵多達13名未成年少女，並導致其中8人懷孕。事件傳出後震撼印尼社會，印尼法庭一審時判處其無期徒刑，經上訴後，高等法院於4日改判死刑。
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據悉，受害者年齡介於12歲至16歲不等，由於學生入校後手機被沒收、難與家人聯繫，且一年僅回家一次，讓受害少女難以求助。直到2021年，一名受害者家屬報警指控維拉萬，這名狼師的犯行才東窗事發，西爪哇省警方於去年5月啟動調查。
去年一審時，維拉萬向法官表示自己希望能親自扶養8名孩子，請求法官從輕審理，最終法官判他無期徒刑。檢察官則提出上訴，希望能求處死刑及化學閹割。高等法院4日做出二審判決，判處維拉萬死刑，並向受害者賠償3億印尼盾（約2.5萬美元）。儘管死刑判決遭到印尼國家人權委員會反對，但卻獲得包括該國兒童保護部長在內的多數印尼官員支持，維拉萬的律師則拒絕透露是否將進行上訴。
作為全世界最大的穆斯林國家，印尼全國共有超過2萬間宗教寄宿學校，超過500萬名學生遠離家人在宿舍學習與生活，這類寄宿學校經常是貧窮家庭取得教育資源的唯一管道，但類似的性侵事件卻頻傳。維拉萬案除了震撼印尼社會外，也引發各界討論寄宿學校保護機制的問題。
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