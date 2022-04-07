印尼狼師性侵13少女害8人懷孕　二審遭判死刑　

印尼一間伊斯蘭寄宿學校去年驚傳性侵事件，該校一名教師在5年間性侵多達13名未成年少女，並導致其中8人懷孕。事件傳出後震撼印尼社會，印尼法庭一審時判處其無期徒刑，經上訴後，高等法院於4日改判死刑。





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