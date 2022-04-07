罕見疾病患者、家屬不孤單！這些民間資源多利用

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只要打電話或親至本會，說明您所需要的協助，我們將竭誠為您服務。或是至幾個遺傳諮詢中心，本會亦有派駐遺傳諮詢員（本會遺傳諮詢員派駐地點及時間請參考本會網站），您可以在看診後主動與他們聯繫。同時為了讓病友們可以持續獲得本會的最新訊息，也歡迎各位加入「螢火蟲家族」的行列。加入的方法很簡單，只要上本會網站下載加入表格，填妥後傳真或郵寄至本會即可。只要是本會螢火蟲家族的會員，本會任何活動訊息都會主動跟您聯絡！
所謂的「螢火蟲家族」，就是罕見疾病病友家族的通稱（罕病病友即如不發光的螢火蟲），本會透過家族名單的蒐集，一方面可以主動確認每一位病友的現況與需求，也能隨時與病友們保持聯繫。加入此家族並無須繳費，我們都是免費為您服務的。
Q：本會可為罕病病友提供那些服務？
本會主要提供病友就醫、就學、就業及安養等層面的需求滿足，內容包含病友的相關經濟補助（醫療、生活急難、安養補助等），以及遺傳及營養諮詢、病家訪視與關懷、生育關懷、校園暨大眾宣導、休閒活動體驗、文藝課程等不同的方案協助。並成立中南部辦事處，以落實在地化病友服務。如對服務內容有任何疑問，可至本會網站查詢或電洽本會，將有專人為您服務。※文章經財團法人罕見疾病基金會授權轉載，官網：https://www.tfrd.org.tw/tfrd/home
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53297
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