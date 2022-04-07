陳水扁喊冤「國務機要費案無不法所得」：我一生最不貪錢

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陳水扁為自己翻案喊冤，並細數21項機密外交與資助犒賞餽贈支出，包括委託美國公關公司進行對美外交工作、資助鄭南榕基金會、資助全民公投催生新憲大遊行、資助中華文化復興總會等等，總共支出1億3300萬2010元。陳水扁表示，當年特偵組以貪污1億453萬6390元為由起訴自己，但國務機要的因公支出比因公收入多，「生吃都不夠了」，強調根本沒有半分錢進到自己口袋。
陳水扁也點名前總統馬英九的特別費案，認為馬英九獲無罪就是因為因公支出大於特別費費用，強調如果不雙標的話就應該以特別費案當作參考，並聲稱自己是「一生最不貪錢的政治工作者」，要背負貪污的惡名實在無法接受。
陳水扁所公布的國務機要費支出如下：
F案3549萬5300元、資助326反反分裂國家法民主和平護臺灣大遊行2000萬元、J案1000萬元、W案330萬（美金9萬9703.95元）、D案330萬元（美金10萬元）、L案新台幣313萬500元（美金10萬元）、資助「臺灣禮敬」活動250萬元、S案200萬元、執行機密外交工作人員之相關費用162萬4572元、M案172萬6900元（美金5萬元）、資助台中清真寺之修建140萬元、FJ案62萬6100元（美金2萬元）、資助中華文化復興總會2099萬8638元、資助全民公投催生新憲大遊行1000萬元、資助鄭南榕基金會500萬元、犒賞林錦昌和馬永成500萬元、饋贈施明德及捐助施明德講座基金會450萬元、資助21世紀憲改聯盟200萬元、饋贈病中的陳定南慰問金20萬元、饋贈劉導結婚禮金10萬元、饋贈陳坤泰結婚禮金10萬元。（編輯：倪浩軒）