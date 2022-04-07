名家論壇》許毓仁／元宇宙屬於千禧世代的創業狂潮

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現在的Web3.0就像過去大西部拓荒、誰能夠搶先一步，誰就有話語權，大家的起跑點都差不多，無論你是一個15歲的高中生或是一個45歲的公司上班族。在Web3的浪潮裡面，最核心的就是去中心化的應用，而這個以區塊鏈作為組成技術的應用將會改寫許多現今物理世界的遊戲規則，比如說在虛擬資產和虛擬物件上的投資和應用，其中有一場座談是講在元宇宙購買房地產（decentralized land) 和建立你自己的城市，在這個過去只有在電玩世界才發生的事情，現在已經需要花錢投資來取得，價格還被炒得很高。
事實上，端看所有新技術的形成，早期的使用者(early adopter)都是在前端應用上面非常極致的狂熱者，他們在遊戲、音樂、電影等等…做非常創新的發明。Web3 可以說速度來得又快又狂，大型的機構投資人也開始投入參與，而其中一個重要的因素就在於它有自己的經濟循環體系，這些項目可以藉由發行代幣（token)來籌資。這也避免公司的經營權落入資金方手上。這個去中心化組織運作(DAO)大大的改寫新創企業籌資的模式，透過發行代幣而不用去跟創投募資稀釋股權就可以獲得所需要的資金。
在法規政策上，我們也看到美國加速希望可以推動合法化和監管，拜登政府在三月簽署了行政命令，要求國會通過立法來合法監管加密貨幣產業，並且投入大量的經費做研發教學，這樣的一個Web3狂潮在產官學的推波助瀾可以說是快速的在瓜分其他實體產業的獲利，並且創造許多機會。
正因Web3產業是在大西部拓荒的時代，台灣與其他國家的起跑點差不多，希望政府可以重視這個產業的機會，並且給予年輕人更多的資源和平台，在所有科技匯流的整合應用的範圍，Web3極具需要創意和創新的DNA，真的非常適合台灣來發展，希望台灣可以快速地趕上腳步，在元宇宙產業發光發熱。
●作者：許毓仁／哈佛甘迺迪學院訪問學者、前立法委員
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