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名家論壇》許毓仁／元宇宙屬於千禧世代的創業狂潮

▲哈佛大學舉辦區塊鏈高峰論壇，參加者清一色都是千禧世代，平均年齡不到30歲。（圖／作者提供）
▲哈佛大學舉辦區塊鏈高峰論壇，參加者清一色都是千禧世代，平均年齡不到30歲。（圖／作者提供）

文/許毓仁

2022-04-07 11:48:11

如果說Web1.0入口網站是屬於嬰兒潮世代，Web2.0 如 Google, Facebook, Amazon 是X Y Z世代， Web3元宇宙可以說是屬於千禧世代的大浪潮。

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三月底哈佛大學舉辦區塊鏈高峰論壇，由商學院和法學院籌辦，在兩天的論壇總共有超過一百位的講者，內容多元涵蓋範圍非常廣，從投資、Layer 1/Layer 2 技術發表、政策法規、音樂版權、虛擬資產、數位藝術、遊戲…等等，參加的清一色都是千禧世代，平均年齡不到30歲，可別小看這一群年輕人，很多都是早期進入這個圈子的開發者，有些已經賺了第一桶金，有些已經財務自由甚至是億萬富豪。其中有一場座談，有一個18歲年輕人發問，他站起來直接說我是一條公鏈的創辦人，闡述他如何解決技術問題。

現在的Web3.0就像過去大西部拓荒、誰能夠搶先一步，誰就有話語權，大家的起跑點都差不多，無論你是一個15歲的高中生或是一個45歲的公司上班族。在Web3的浪潮裡面，最核心的就是去中心化的應用，而這個以區塊鏈作為組成技術的應用將會改寫許多現今物理世界的遊戲規則，比如說在虛擬資產和虛擬物件上的投資和應用，其中有一場座談是講在元宇宙購買房地產（decentralized land) 和建立你自己的城市，在這個過去只有在電玩世界才發生的事情，現在已經需要花錢投資來取得，價格還被炒得很高。

▲Web3元宇宙仍在大西部拓荒的時代，極具需要創意和創新DNA的專業人士投入。（圖／作者提供）
▲Web3元宇宙仍在大西部拓荒的時代，極具需要創意和創新DNA的專業人士投入。（圖／作者提供）
事實上，端看所有新技術的形成，早期的使用者(early adopter)都是在前端應用上面非常極致的狂熱者，他們在遊戲、音樂、電影等等…做非常創新的發明。Web3 可以說速度來得又快又狂，大型的機構投資人也開始投入參與，而其中一個重要的因素就在於它有自己的經濟循環體系，這些項目可以藉由發行代幣（token)來籌資。這也避免公司的經營權落入資金方手上。這個去中心化組織運作(DAO)大大的改寫新創企業籌資的模式，透過發行代幣而不用去跟創投募資稀釋股權就可以獲得所需要的資金。

在法規政策上，我們也看到美國加速希望可以推動合法化和監管，拜登政府在三月簽署了行政命令，要求國會通過立法來合法監管加密貨幣產業，並且投入大量的經費做研發教學，這樣的一個Web3狂潮在產官學的推波助瀾可以說是快速的在瓜分其他實體產業的獲利，並且創造許多機會。

正因Web3產業是在大西部拓荒的時代，台灣與其他國家的起跑點差不多，希望政府可以重視這個產業的機會，並且給予年輕人更多的資源和平台，在所有科技匯流的整合應用的範圍，Web3極具需要創意和創新的DNA，真的非常適合台灣來發展，希望台灣可以快速地趕上腳步，在元宇宙產業發光發熱。

●作者：許毓仁／哈佛甘迺迪學院訪問學者、前立法委員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com
 

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