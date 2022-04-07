逃避制裁？蒲亭情婦姓名、照片 突從國媒集團網站消失
美國等西方國家，6日宣布對包含俄羅斯總統蒲亭的2名成年女兒在內實施制裁，當成是對俄軍在烏克蘭布查等地虐殺平民的處罰，令人好奇這是否真的能讓蒲亭軟化。現在又有消息指出，被視為蒲亭情婦之一的阿麗娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva），其姓名和照片也突然從她掌權的俄羅斯國家媒體集團（National Media Group，簡稱NMG）上消失。
根據《每日郵報》報導，38歲的卡巴耶娃曾是俄國有名的奧運體操國手，結束體操競技生涯後投身政界，代表蒲亭的統一俄羅斯黨勝出，在俄羅斯議會下議院「杜馬」擔任議員，還曾為2011年的《Vogue》俄羅斯版拍攝封面。2014年她從杜馬辭職後，出任NMG董事會主席，據俄羅斯獨立媒體援引外洩的稅務記錄，她在那裡的年薪高達8百萬至1千萬美元，儘管她之前根本沒有媒體或商業方面的經驗。
目前仍被監禁的俄國知名反對派領導人納瓦尼（Alexei Navalny）表示，俄羅斯國家媒體集團無疑是蒲亭所有，交由他的情婦卡巴耶娃領導。
在制裁風暴持續延燒後，NMG官網已刪除了卡巴耶娃的名字和照片，原先她穿著商務夾克、擺姿勢的顯眼部分已看不到，NMG對此也並未做出任何解釋。
報導指出，儘管卡巴耶娃在俄烏戰爭期間一直保持低調，但她所管理的媒體集團一直在為蒲亭加油助威，現在她在國家媒體集團網站上的照片和個人資料突然消失，不排除是為了規避西方可能的制裁，以免因為蒲亭情婦的身分而遭受打擊。