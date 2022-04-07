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幾萬名移工將入境　黃珊珊：防疫旅館轉專責有困難

▲北市6日疫情記者會，黃珊珊說明，很多防疫旅館都接了移工的單，因此要現在挪出來做專責旅館會有困難。（圖／台北市政府）
▲北市6日疫情記者會，黃珊珊說明，很多防疫旅館都接了移工的單，因此要現在挪出來做專責旅館會有困難。（圖／台北市政府）

記者李芷涵/綜合報導

2022-04-07 12:02:51

近來本土疫情升溫，染疫人數連續多日破百，檢疫量能是否充足引發關注。台北市副市長黃珊珊昨（6）日表示，過去市府會請一般防疫旅館轉成居家隔離或專責防疫旅館，但由於接下來有大批移工要入境，很多防疫旅館都接了移工的單，因此要現在挪出來做專責旅館會有困難。

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黃珊珊在北市疫情記者會中表示，目前中央配置在北市的集中檢疫所大約400多間，加上劍潭200多間，共有700多間的量能，接下來北市也會再徵用1300間以應對疫情升溫。她指出，北市正在居隔人數大約是3000多人，居隔的防疫旅館量能的確快被用完，因此若有更多旅館願意，也希望可以轉為防疫旅館。

她表示，北市目前還有1.1萬多間防疫旅館，過去疫情緊張時會請一般防疫旅館轉成居家隔離或專責防疫旅館，但因為移工專案引進，中央已核准幾萬名移工之後要陸續入境，不少旅館都已經接了移工的單，現在要轉成專責旅館會有困難。黃珊珊表示，目前北市正在做挪移，要協調出其他空房能接單以後，才能把一部分的旅館轉為專責旅館，會努力擴充專責防疫旅館的量能至約1300間。

勞動部自3月21日起開放仲介辦理移工檢疫宿舍，仲介公司可向宿舍所在地之地方勞政主管機關提出申請，由勞政、衛生、建管等業管單位實施查核，標準原則比照防疫旅館，盼以此降低雇主檢疫成本，並擴充移工檢疫量能。不過，政策推出後業界反應冷淡，不少業者反映成本過高，並無投入意願。

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