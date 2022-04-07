幾萬名移工將入境　黃珊珊：防疫旅館轉專責有困難

近來本土疫情升溫，染疫人數連續多日破百，檢疫量能是否充足引發關注。台北市副市長黃珊珊昨（6）日表示，過去市府會請一般防疫旅館轉成居家隔離或專責防疫旅館，但由於接下來有大批移工要入境，很多防疫旅館都接了移工的單，因此要現在挪出來做專責旅館會有困難。





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