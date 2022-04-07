幾萬名移工將入境　黃珊珊：防疫旅館轉專責有困難

近來本土疫情升溫，染疫人數連續多日破百，檢疫量能是否充足引發關注。台北市副市長黃珊珊昨（6）日表示，過去市府會請一般防疫旅館轉成居家隔離或專責防疫旅館，但由於接下來有大批移工要入境，很多防疫旅館都接了移工的單，因此要現在挪出來做專責旅館會有困難。
我是廣告 請繼續往下閱讀
她表示，北市目前還有1.1萬多間防疫旅館，過去疫情緊張時會請一般防疫旅館轉成居家隔離或專責防疫旅館，但因為移工專案引進，中央已核准幾萬名移工之後要陸續入境，不少旅館都已經接了移工的單，現在要轉成專責旅館會有困難。黃珊珊表示，目前北市正在做挪移，要協調出其他空房能接單以後，才能把一部分的旅館轉為專責旅館，會努力擴充專責防疫旅館的量能至約1300間。
勞動部自3月21日起開放仲介辦理移工檢疫宿舍，仲介公司可向宿舍所在地之地方勞政主管機關提出申請，由勞政、衛生、建管等業管單位實施查核，標準原則比照防疫旅館，盼以此降低雇主檢疫成本，並擴充移工檢疫量能。不過，政策推出後業界反應冷淡，不少業者反映成本過高，並無投入意願。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。