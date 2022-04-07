NBA／睽違2年重返季後賽 柯瑞：奪第4冠會締造傳奇
睽違2年！金州勇士免打附加賽直接重返季後賽，一哥Stephen Curry(柯瑞)有信心能打到最後，如果能拿下生涯第4座總冠軍，Curry直呼，「這將是令人難以置信的、傳奇的一刻，我們會全力以赴。」
Curry在3月中旬意外被壓傷左腳，導致韌帶扭傷無限期缺戰，勇士在一哥傷缺下苦吞1勝7負後，終於苦盡甘來，「K湯」Klay Thompson止跌回升，率隊擊敗爵士，以48勝29負西區第3鎖定季後賽。
Curry近日也傳出好消息，目前恢復狀況良好，已能在場上進行投籃訓練，「我現在感覺很好，恢復過程很慢，傷的地方也很奇怪，不過每天進展不錯。在我受傷之前，投籃比較準，但即使我錯過最後10場例行賽，我也會做好準備出現在季後賽。」
「你必須在季後賽中擁有正確的能量。我覺得我們能裝滿這些能量，好好拚戰剩下的兩個半月，這就是我們的目標。」Curry對於出征季後賽充滿信心。
Curry也被問到，若贏得第4個冠軍會有什麼意義，「經歷我們經歷過所有的一切，從2019年的總決賽到現在，我們回到這個舞台，努力克服困難，這將會是令人難以置信的，將會成為傳奇，我們會全力以赴。」