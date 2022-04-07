師父不貸款！悟覺妙天砸2.38億現金　買北市280坪辦公室

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台灣房屋中山民生特許加盟店店東蕭佑寯表示，「頂高豪景」面對林森公園，樓高22層，社區都規劃百坪以上的豪宅房型，2011年預售時，成交單價約落在120~140萬元上下，不過該社區在2016年至2021年間，因豪宅市場修正，長達5年沒有交易紀錄，直到近一年才再度傳出成交資訊，近期的成交均價已回穩到約125萬元，所以不少早期購入的屋主，就趁當前房市正好時轉售出場。
松山區的「潤泰敦峰」則持續賣座，該社區去年就累積了20筆交易，成為松山區最暢銷豪宅王！張旭嵐指出，該豪宅雖位在市民大道四段高架橋旁，且非傳統黃金路段，但因建商的建築設計規劃得宜，基地退縮超過50米，並以綠蔭降低景觀壓迫及噪音干擾，加上該豪宅一旁就是微風廣場百貨，且鄰近東區商圈，吸引企業主及高端資產族青睞，故社區身價十分穩固，近兩年的成交單價都超過165萬，18樓以上的高樓層戶別，更全數站穩200萬俱樂部行列。
第一建經研究中心副理張菱育分析，近年央行雖然一再限縮豪宅交易、法人購屋的貸款成數，但手頭現金充裕的富豪財力雄厚，乾脆直接不貸款入手，一來可節省申貸時程加快交易速度；二來可保留往後融資的彈性；三來不受升息壓力，所以市場上，不乏以親友、夫妻合資取代貸款的現金購屋案例。
不過張菱育提醒，親友合資購屋，產權登記採共同持有，不僅對雙方都有保障，也能兼顧公平性，一般來說，共同持有不動產有「公同共有」與「分別共有」兩種形式，公同共有是全體所有權人一起持有全部產權，所以須全數人同意才能處分資產；分別共有則會劃分好各自的持分比例，所有權人可自由處分自己名下的持有部分。
由於售屋時要繳納土地增值稅，而每人都有「一生一次」的土地增值稅自用住宅10%的優惠稅率，若非自用住宅則為20~40%，張菱育建議，若夫妻購屋選擇產權共同登記，日後要售屋時，雙方將會同時使用優惠稅率納稅，而下次換屋就無法享有優惠，因此採共同持有前可多考量試算。