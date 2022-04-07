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師父不貸款！悟覺妙天砸2.38億現金　買北市280坪辦公室

▲根據實價登錄。悟覺妙天為負責人的「宇宙超生命科學公司」，今年3月沒貸款直接以2.38億元購入北市中正區知名商辦「醒吾大樓」20樓。（圖／NOWnews資料照片）
▲根據實價登錄。悟覺妙天為負責人的「宇宙超生命科學公司」，今年3月沒貸款直接以2.38億元購入北市中正區知名商辦「醒吾大樓」20樓。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-04-07 12:36:192022-04-07 12:46:10

即便央行及財政部聯手推出多項打防措施，尤其針對高價住宅及多屋貸款設下諸多限制，但有錢的豪宅客還是沒在怕的，甚至親友合資直接現金買下去！根據最新實價登錄，中山區南京東路的公園第一排豪宅「頂高豪景」，去年11月成交14樓戶，總價2億799萬元、每坪141.4萬元，由洪姓、李姓自然人，共同採無貸款買進；松山區指標豪宅「潤泰敦峰」，11月也有13樓戶成交，總價1.94億元、每坪191.34萬元，買家郭姓、唐姓兩位自然人，也是不貸款購屋。更特別的是，今年3月中正區知名商辦「醒吾大樓」，20樓約280坪辦公室以2.38億元售出，買家為登記在同棟5樓的「宇宙超生命科學公司」，該公司負責人正是悟覺妙天，也是沒有貸款購入。

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▲「頂高豪景」面對林森公園，樓高22層，社區都規劃百坪以上的豪宅房型。2021年前長達5年沒有交易紀錄，直到近一年才再度傳出成交資訊。（圖／台灣房屋提供）
▲「頂高豪景」面對林森公園，樓高22層，社區都規劃百坪以上的豪宅房型。2021年前長達5年沒有交易紀錄，直到近一年才再度傳出成交資訊。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，物價房價年年漲，更讓凸顯不動產的穩定性和抗通膨效果，而在政府信用管制以及紅單轉讓等多項管控政策下，讓投機客逐漸退場，現在出手置產者，多以中長期持有的資產配置考量，著眼市場具指標性和長遠性的物件，因此精華區豪宅和優質商辦，也都成為標的。

台灣房屋中山民生特許加盟店店東蕭佑寯表示，「頂高豪景」面對林森公園，樓高22層，社區都規劃百坪以上的豪宅房型，2011年預售時，成交單價約落在120~140萬元上下，不過該社區在2016年至2021年間，因豪宅市場修正，長達5年沒有交易紀錄，直到近一年才再度傳出成交資訊，近期的成交均價已回穩到約125萬元，所以不少早期購入的屋主，就趁當前房市正好時轉售出場。

松山區的「潤泰敦峰」則持續賣座，該社區去年就累積了20筆交易，成為松山區最暢銷豪宅王！張旭嵐指出，該豪宅雖位在市民大道四段高架橋旁，且非傳統黃金路段，但因建商的建築設計規劃得宜，基地退縮超過50米，並以綠蔭降低景觀壓迫及噪音干擾，加上該豪宅一旁就是微風廣場百貨，且鄰近東區商圈，吸引企業主及高端資產族青睞，故社區身價十分穩固，近兩年的成交單價都超過165萬，18樓以上的高樓層戶別，更全數站穩200萬俱樂部行列。

第一建經研究中心副理張菱育分析，近年央行雖然一再限縮豪宅交易、法人購屋的貸款成數，但手頭現金充裕的富豪財力雄厚，乾脆直接不貸款入手，一來可節省申貸時程加快交易速度；二來可保留往後融資的彈性；三來不受升息壓力，所以市場上，不乏以親友、夫妻合資取代貸款的現金購屋案例。

不過張菱育提醒，親友合資購屋，產權登記採共同持有，不僅對雙方都有保障，也能兼顧公平性，一般來說，共同持有不動產有「公同共有」與「分別共有」兩種形式，公同共有是全體所有權人一起持有全部產權，所以須全數人同意才能處分資產；分別共有則會劃分好各自的持分比例，所有權人可自由處分自己名下的持有部分。

由於售屋時要繳納土地增值稅，而每人都有「一生一次」的土地增值稅自用住宅10%的優惠稅率，若非自用住宅則為20~40%，張菱育建議，若夫妻購屋選擇產權共同登記，日後要售屋時，雙方將會同時使用優惠稅率納稅，而下次換屋就無法享有優惠，因此採共同持有前可多考量試算。

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