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粿粿閃婚後遭爆當媽　徐乃麟親解「恭喜」背後含義

▲粿粿閃婚後又要當媽？徐乃麟親解「恭喜」背後含義。（圖／記者侯家瑜攝）
▲粿粿閃婚後又要當媽？徐乃麟親解「恭喜」背後含義。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-07 12:47:31

27歲的藝人粿粿（江瑋琳）因擔任《全明星運動會》紅隊經理爆紅，前陣子透過社群透露將與凱渥模特兒范姜彥豐結婚，不過她上月突然宣布因生涯規畫，決定退出中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，被外界臆測是有孕在身。而徐乃麟（乃哥）前陣子現身《全明運動會》時，見到粿粿時，馬上時說聲「恭喜」、「太早了」，引發粉絲好奇粿粿是否真的懷孕，對此，徐乃麟今（7）日也親自回應。

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▲▼粿粿閃婚後退團。（圖／粿粿IG）
▲粿粿（左）遭爆懷孕。（圖／粿粿IG）
徐乃麟前陣子到《全明星運動會》暖心探班，遞上8000元希望製作單位能替隊員們添購保健食品，值得注意的是，他一見到粿粿就脫口「恭喜」，更意有所指地說「太早了」，而粿粿也只有害羞傻笑，懷孕傳聞引人猜想。而徐乃麟今天出席代言活動時表示，當時的「恭喜」是指在祝福粿粿結婚而不是懷孕：「那是說結婚啦！我那時候不知道她懷孕，看新聞才知道，我現在也看不出她有懷孕的感覺。」

談到數年前的「假賣屋真詐財」官司，徐乃麟大方地說：「官司非常好，告到天荒地老，那個事情到高院，撤銷他的不起訴，裡面還有很多東西要查證，誣告判刑5個月，加重毀謗也判了，還沒到二審。」坦言自己因為是名人，很多東西說不清理還亂，透露律師費前後大概花了100多萬：「錢都小事，人生輸贏太多了！」
 

▲徐乃麟親自說明官司。（圖／記者侯家瑜攝）
▲徐乃麟親自說明官司。（圖／記者侯家瑜攝）

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