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巷仔內／潘孟安強力拉抬　周春米從0開始終勝出

▲民進黨屏東縣長黨內初選結果出爐，立委周春米勝出。（圖／周春米辦公室提供）
▲民進黨屏東縣長黨內初選結果出爐，立委周春米勝出。（圖／周春米辦公室提供）

記者黃宣尹／特稿

2022-04-07 12:48:172022-04-07 12:49:42

民進黨屏東縣長黨內初選歷經超過半年激戰，民調結果今（7）日出爐。立委周春米以58.9866%勝過立委莊瑞雄的51.6401%、鍾佳濱的44.8717%，將待民進黨中執會正式通過後，即確定代表民進黨出戰年底縣長大選。

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▲周春米（圖／周春米辦公室提供）
▲周春米勤跑基層，加上縣長潘孟安的加持，讓其最終在黨內初選脫穎而出。（圖／周春米辦公室提供）
此次初選中，三陣營激烈交鋒，可謂屏東綠營有史以來最引人注目的競爭。歷經「看板大戰」、「與魔鬼共舞」、「分裂綠營」、「假民調」等過程，周春米獲得近6成縣民高度力挺，順利勝出。

綜觀此次初選，擔任2屆不分區立委、從未選舉過的周春米可說是有備而來。地方人士透露，早在1年多前就陸續掛出看板，讓近乎從0開始的知名度漸漸打開。

這6年來擔任不分區立委，周春米積極參與地方事務，在中央協助屏東縣長潘孟安爭取地方經費不遺餘力。地方人士透露，在1年前的諸多行程中，潘孟安就頻頻拉抬周春米，即使當時尚未喊出唯一支持，但不少縣府行程，周春米總被安排在C位合影；隨著選戰進到最後關頭，潘孟安更喊出唯一支持，縣民對潘孟安施政的高滿意度，理所當然直接灌到周春米的民調上。

除了看板、現任縣長加持外，周春米也有驚人的毅力勤跑基層，地方人士笑稱，「屏東大街小巷走九遍都不足以形容小米的深耕」，這更是周在最後階段面臨諸多攻擊仍能守住領先優勢的最主要原因。

另外，此次選舉周春米屢被攻擊「引入國民黨勢力」，然而從屏東縣的民調數據可以看出，泛藍基本盤持續在萎縮，縣民對綠色執政有高度肯定，周春米在這樣的基礎上不分黨派的服務、爭取支持，終將民意支持極大化，最終拉大差距。

初選結束，在縣長選舉一向綠大於藍的屏東縣，周春米相當被看好能在大選中勝選，惟初選過程的紛擾是否能一笑泯恩仇，讓莊瑞雄、鍾佳濱全力輔選，將是未來關注的重點；而偏綠的無黨籍立委蘇震清是否會宣布參選縣長，預料又會在屏東政壇有一番爭論。

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