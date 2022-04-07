8400億不夠用！陳時中曝仍缺200億　盼紓困條例再延一年

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今陳時中出席立院衛環委員會，針對「因應COVID-19疫情多點爆發，社區、學校、職場防疫措施與因應作為及移工邊境管制、入境檢疫措施執行現況」進行專題報告，並備質詢。
對此，陳時中指出，目前行政院還沒做成決定，但就衛福部立場希望可以再延期一年，不過並非期待疫情再持續一年，而是希望可以不要常常修改法令規定。
過去《紓困條例》經過5度增加，特別預算規模高達8400億元。陳時中坦言，今年仍短缺200多億，「這一波是要花一點錢」，未來因為要購買藥物、擴大快篩，「可能還需要更多」，希望明年能夠寬列預算。
陳時中也強調，目前防疫就是要正常生活，高度經濟管制甚至是封城對於經濟傷害很大，針對有經濟投資需要者，會盡力協助他們入境，面對Omicron變異株，也從精準疫調改為簡化疫調，快篩與PCR並重、採輕重症分流等配套措施因應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。