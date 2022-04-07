「正在地、尚資深、挺少年」　吳怡農情義相挺陳慶鴻

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吳怡農也說，自己之所以不繼續參選市黨部主委，就是希望讓地方黨部能夠恢復正向運作，讓大家能公平、良性競爭，現在慶鴻面臨黨內初選的競爭，特地來給他加油。而卸任主委後，也會像慶鴻一樣，留在基層繼續為市民服務。
立委邱志偉表示，十年來陳慶鴻從跟著自己投入立委選舉到現在已經是服務處主任，只要自己在台灣各處奔波，高雄的事情都很放心地交給陳慶鴻。從自己鼓勵他出來參選的那一刻，就叮囑他必須將鄉親的囑託烙印在心上。多次對陳慶鴻強調「人在這、心在這、服務在這、故鄉就在這」，比起一些選舉才來的人，在地深耕服務才是最優質的服務方式。
立委許智傑表示，這些日子以來自己跟陳慶鴻的相處非常頻繁，除了因為他是邱志偉服務處主任，也因為自己欣賞會做事、敢拚的政治後進。許智傑認為，包含岡山第二交流、捷運路竹延伸線等建設，慶鴻相當都熟悉相關內容。今天來力挺慶鴻，希望他進到議會協助高雄繼續進步。特別是慶鴻身為服務處主任，他馬上上工就能馬上上手，不需要銜接的磨合期跟蜜月期，這種即戰力就是陳慶鴻的最佳宣傳，也希望大岡山的鄉親能夠在初選民調的時候大聲說出｢唯一支持陳慶鴻」。
陳慶鴻表示，感謝怡農跟委員們的再次站台力挺，雖然沒有龐大資源做大量的電視宣傳廣告，但在地服務十年，每個選服、會勘、公聽會都親力親為，大岡山的鄉親對自己十分熟悉。陳慶鴻表示，初選這段期間陸續都有各地立委及議員來相挺，雖然沒有鋪天蓋地的廣告，但情義的相挺才是最能打動人心的，更象徵整個邁盟團隊的專業經驗是受到大家認可的，相信選民心中自有評判，起許自己爭取下個十年能發揮自己所累積經驗來為地方爭取建設。