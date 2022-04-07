COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「正在地、尚資深、挺少年」　吳怡農情義相挺陳慶鴻

▲岡山地區鄉親們紛紛向陳慶鴻與吳怡儂比讚。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲岡山地區鄉親們紛紛向陳慶鴻與吳怡儂比讚。（圖／邁向過半大聯盟提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-07 15:00:00

壯闊台灣聯盟發起人吳怡農今（7）日特別南下高雄與立委邱志偉與許智傑為岡山為市議員參選人陳慶鴻助選，強調陳慶鴻「正在地、尚資深、挺少年」的特色，陳慶鴻表示，自己雖然沒有龐大資源做大量的電視宣傳廣告，但這段期間有各地委員以及議員相挺，相信情義的幫助才是最能打動人心的，更象徵整個邁盟團隊的專業經驗是受到大家認可的，相信選民心中自有評判。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳慶鴻及邱志偉今天合體吳怡農及許智傑共同進入當地文賢市場內向鄉親們推薦陳慶鴻。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲陳慶鴻及邱志偉今天合體吳怡農及許智傑共同進入當地文賢市場內向鄉親們推薦陳慶鴻。（圖／邁向過半大聯盟提供）
吳怡農表示，自己聽到這個 slogan「正在地、尚資深、挺少年」覺得非常貼切。有具備這樣特色的資深新人，十分難得。陳慶鴻從基層開始，就在大岡山地區打拼，處理鄉里的大小事，一坐下就是十年，這種精神難能可貴。

吳怡農也說，自己之所以不繼續參選市黨部主委，就是希望讓地方黨部能夠恢復正向運作，讓大家能公平、良性競爭，現在慶鴻面臨黨內初選的競爭，特地來給他加油。而卸任主委後，也會像慶鴻一樣，留在基層繼續為市民服務。

立委邱志偉表示，十年來陳慶鴻從跟著自己投入立委選舉到現在已經是服務處主任，只要自己在台灣各處奔波，高雄的事情都很放心地交給陳慶鴻。從自己鼓勵他出來參選的那一刻，就叮囑他必須將鄉親的囑託烙印在心上。多次對陳慶鴻強調「人在這、心在這、服務在這、故鄉就在這」，比起一些選舉才來的人，在地深耕服務才是最優質的服務方式。

立委許智傑表示，這些日子以來自己跟陳慶鴻的相處非常頻繁，除了因為他是邱志偉服務處主任，也因為自己欣賞會做事、敢拚的政治後進。許智傑認為，包含岡山第二交流、捷運路竹延伸線等建設，慶鴻相當都熟悉相關內容。今天來力挺慶鴻，希望他進到議會協助高雄繼續進步。特別是慶鴻身為服務處主任，他馬上上工就能馬上上手，不需要銜接的磨合期跟蜜月期，這種即戰力就是陳慶鴻的最佳宣傳，也希望大岡山的鄉親能夠在初選民調的時候大聲說出｢唯一支持陳慶鴻」。

陳慶鴻表示，感謝怡農跟委員們的再次站台力挺，雖然沒有龐大資源做大量的電視宣傳廣告，但在地服務十年，每個選服、會勘、公聽會都親力親為，大岡山的鄉親對自己十分熟悉。陳慶鴻表示，初選這段期間陸續都有各地立委及議員來相挺，雖然沒有鋪天蓋地的廣告，但情義的相挺才是最能打動人心的，更象徵整個邁盟團隊的專業經驗是受到大家認可的，相信選民心中自有評判，起許自己爭取下個十年能發揮自己所累積經驗來為地方爭取建設。


高雄暴增37例　陳其邁宣布即日起特定娛樂場所擴大採檢

幕僚世代接棒傳承　台中市議員陳世凱推薦陳慶鴻、黃彥毓

暖心兒童節！慈善家邀百位家扶中心孩童嚐美食、看表演

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀