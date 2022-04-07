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全家酷繽沙是「平價星冰樂」？買一送一被搶爆：30元必囤

▲全家超商近年積極經營霜淇淋、酷繽沙市場，曾在2018年開賣「無敵霜沙」，將酷繽沙混搭霜淇淋，成功刺激買氣。（圖／取自全家FamilyMart粉專）
▲全家超商近年積極經營霜淇淋、酷繽沙市場，曾在2018年開賣「無敵霜沙」，將酷繽沙混搭霜淇淋，成功刺激買氣。（圖／取自全家FamilyMart粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-07 13:21:56

以前7-11主打「思樂冰」，曾是夏天消暑最夯聖品，而全家近年除了卯足全力經營霜淇淋，也默默開發「酷繽沙」產品，有別思樂冰需要用特殊機台製作，只剩極少數門市販售，酷繽沙採冷凍杯裝，結帳後用咖啡機添加熱咖啡或牛奶，或是直接喝、微波喝，門市據點普及加上口味多元，近年成功打下市場。批踢踢網友更熱議全家酷繽沙是「平價星冰樂」，近日全家推出酷繽沙買4送4，單杯下殺30元，懂吃的網友立刻囤起來，短短一天就狂賣3.7萬組。

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相較星巴克大杯星冰樂動輒百元起跳，全家酷繽沙單杯原價60元，因此被網友封為「平價版星冰樂」，每當天氣爆熱，或是推出買一送一優惠活動，都成為門市內超搶手的熱門商品之一。

▲全家酷繽沙被網友封為「平價星冰樂」，每推出新口味或舉辦買一送一，立刻成為門市最熱門商品之一。（圖／業者提供）
▲全家酷繽沙被網友封為「平價星冰樂」，每推出新口味或舉辦買一送一，立刻成為門市最熱門商品之一。（圖／業者提供）
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》數據顯示，酷繽沙只要推出特殊口味就會引起嘗鮮熱潮，去年5月全家首度推出「芝士葡萄酷繽沙」，超夢幻的紫色漸層造型立刻洗版Instagram；去年底「拾壹號花生仙草酷繽沙」上市，加上慶祝「麟洋配」奪金推出買一送一，立刻將網路聲量帶至單日高峰。

進一步分析網路聲量，酷繽沙近一年以「拾壹號花生仙草」、「芝士葡萄」、「白玉抹茶紅豆」、「西瓜牛奶」口味的討論度最高。全家超商為了慶祝4000店開幕，昨（6）日上午10點在App開賣酷繽沙買4送4，等於每杯30元，短短一天就賣出逾3.7萬組，批踢踢省錢版網友大推：「想偷存酷冰沙，夏天實用」、「夏天到，準備囤酷繽沙」，昨開賣限量4萬組，至截稿前只剩約2700組。

▲全家超商昨（6）日上午10點推出4萬組酷繽沙買4送4，平均單杯30元，短短一天賣出逾3.7萬組。（圖／翻攝手機）
▲全家超商昨（6）日上午10點推出4萬組酷繽沙買4送4，平均單杯30元，短短一天賣出逾3.7萬組。（圖／翻攝手機）

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