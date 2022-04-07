未獲邀出席防疫策略會議　侯友宜最在意這件事

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針對蔡英文指示台灣防疫策略的目標是「希望減災」，也不該清零、不應放任與病毒共存的看法？侯友宜認為，清零是不可能，只要中央的指引明確，地方一定按照中央的指引來做，也會做好充分的準備，包括盤點醫療量能、防疫旅館與集中檢疫中心，再加上居家隔離及檢疫隔離關懷中心的全方位生活照顧。
侯友宜說，雖然新北市的居家隔離人數很多，但會全心全力的來照顧居家隔離者，讓他能夠安全安心的在家；此外，這次學校的確診個案數非常多，學生的照顧又有另一種方式，教育體系的關懷中心也同時有應變，除關心學生學習的方向外，也包括生活照料的後勤相關資源配套。
侯友宜指出，不但民政、社政，還有教育體系都要融入在居家檢疫的隔離關懷中心，其實新北市在這段的時間都全力以赴，希望用團隊合作的方式跟中央一起並肩作戰，讓團隊的運作上更順利；所以有些地方反映的聲音，盼中央在接到聲音後，大家一起同心齊力的調整步伐，把它做好。
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