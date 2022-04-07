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未獲邀出席防疫策略會議　侯友宜最在意這件事

▲新北市長侯友宜強調，「尊重總統的權責」，但他最在意的是守護新北市疫情。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.07）
▲新北市長侯友宜強調，「尊重總統的權責」，但他最在意的是守護新北市疫情。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.07）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-07 13:15:32

總統蔡英文昨（6）日召開防疫策略的會議，但僅邀民進黨籍的2位直轄市首長出席，並定調「重症求清零、有效管控輕症」的方向，遭在野黨抨擊搞小動作；對此，新北市長侯友宜強調，「尊重總統的權責」，但他最在意的是守護新北市疫情！

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侯友宜今（7）日受訪時表示，尊重總統的權責，而他最在意的還是，「他是新北市的市長，他要守護新北市的疫情，讓新北市的市民能夠安全跟安心」；並強調，中央、地方一條心的共同防疫，把疫情守好，這是每一個人分工角色的責任，大家一起努力。

針對蔡英文指示台灣防疫策略的目標是「希望減災」，也不該清零、不應放任與病毒共存的看法？侯友宜認為，清零是不可能，只要中央的指引明確，地方一定按照中央的指引來做，也會做好充分的準備，包括盤點醫療量能、防疫旅館與集中檢疫中心，再加上居家隔離及檢疫隔離關懷中心的全方位生活照顧。

侯友宜說，雖然新北市的居家隔離人數很多，但會全心全力的來照顧居家隔離者，讓他能夠安全安心的在家；此外，這次學校的確診個案數非常多，學生的照顧又有另一種方式，教育體系的關懷中心也同時有應變，除關心學生學習的方向外，也包括生活照料的後勤相關資源配套。

侯友宜指出，不但民政、社政，還有教育體系都要融入在居家檢疫的隔離關懷中心，其實新北市在這段的時間都全力以赴，希望用團隊合作的方式跟中央一起並肩作戰，讓團隊的運作上更順利；所以有些地方反映的聲音，盼中央在接到聲音後，大家一起同心齊力的調整步伐，把它做好。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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