不滿議會自宮不監督　中台灣教授協會籲勿參加大甲媽遶境

我是廣告 請繼續往下閱讀
協會政治組召集人蘇勳璧指出，民政局指地方政府對宗教團體的督導只能備而不查，其實市府早於1911年訂定「審查宗教財團法人設立許可及監督要點」，規定民政局可監督寺廟的財產保管及運用、予以糾正或限期改善，甚至請求法院解除董事或監察人職務。
協會理事長黃正聰教授說，台中有上千間寺廟，社會關注指標性寺廟財務及選舉爭議時，市府毫無作為，市議會還把專案報告擱置掉，如果連議員要監督都不得其門而入，社會還有是非嗎？
大甲鎮瀾宮前信徒代表易錦隆不滿的說，人民授權監督政府，沒想到市議會居然自宮！自己拿掉監督權的行為非常不可取。他呼籲議長張清照收回成命，讓專案報告回歸議會監督。
沙鹿耆老陳奇勳則問，市長盧秀燕現在不把實話講出來，是要等選舉時讓別人講嗎？同樣是全國知名廟宇，台中旱溪媽祖樂成宮、台北龍山寺財務一清二楚，為什麼鎮瀾宮就是做不到？市議會不讓市政府做專題報告，難道心裡有鬼？他說神明不只鎮瀾宮有，加上疫情考量，希望大家儘量別參加大甲媽遶境，逼顏家和鄭家將大甲鎮瀾宮還給大甲53庄的庄民，別再一手把持。
追分國小前校長李順涼也說，政治人物和黑道、宮廟在台灣漸漸結合，這是可悲的現象，政府應該強力介入。
對於中台灣教授協會的指控，中市府指有欠公允，強調民政局正是依《台中市政府審查宗教財團法人設立許可及監督要點》對鎮瀾宮進行輔導作為，歷年相關文件報民政局備查、財務收支經會計師合法簽證，迄今未發現有何缺失。市府說，鎮瀾宮董監事選舉屬私權爭議，應該循民事法律途徑解決，呼籲相關人士勿再以訛傳訛，先射箭再畫靶，混淆社會大眾視聽。