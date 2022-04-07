COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

不滿議會自宮不監督　中台灣教授協會籲勿參加大甲媽遶境

▲中台灣教授協會批評台中市議會擱置大甲鎮瀾宮專案報告，是民主制度的自宮行為。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.07）
▲中台灣教授協會批評台中市議會擱置大甲鎮瀾宮專案報告，是民主制度的自宮行為。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.07）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-07 13:30:23

大甲媽遶境在即，中台灣教授協會今向台中市議會喊話，要求恢復被擱置的大甲鎮瀾宮專案報告。與會者批評台中市府會主動放棄監督權，根本是代議制度的自宮行為！除了不排除到議會抗議，也呼籲中央政府介入、民眾不參與遶境，早日將大甲媽還給真正的信徒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大甲媽一年一度的遶境活動將於明晚（8日）展開，市議會定期大會也將於下週一（11日）開議。由於上月底議會開程序委員會時，議長張清照以未達成共識為由，將民進黨團提出的「從大甲鎮瀾宮董監事選舉爭議談市府督導宗教團體制度的缺失檢討」專案報告撤下，引起外界議論。中台灣教授協會今（7日）舉行記者會，指大甲鎮瀾宮近來爭議事件頻傳，市府本應主動督導以釋疑，而非視若無睹不作為，放任宮廟成為無政府狀態。

協會政治組召集人蘇勳璧指出，民政局指地方政府對宗教團體的督導只能備而不查，其實市府早於1911年訂定「審查宗教財團法人設立許可及監督要點」，規定民政局可監督寺廟的財產保管及運用、予以糾正或限期改善，甚至請求法院解除董事或監察人職務。

協會理事長黃正聰教授說，台中有上千間寺廟，社會關注指標性寺廟財務及選舉爭議時，市府毫無作為，市議會還把專案報告擱置掉，如果連議員要監督都不得其門而入，社會還有是非嗎？

大甲鎮瀾宮前信徒代表易錦隆不滿的說，人民授權監督政府，沒想到市議會居然自宮！自己拿掉監督權的行為非常不可取。他呼籲議長張清照收回成命，讓專案報告回歸議會監督。

沙鹿耆老陳奇勳則問，市長盧秀燕現在不把實話講出來，是要等選舉時讓別人講嗎？同樣是全國知名廟宇，台中旱溪媽祖樂成宮、台北龍山寺財務一清二楚，為什麼鎮瀾宮就是做不到？市議會不讓市政府做專題報告，難道心裡有鬼？他說神明不只鎮瀾宮有，加上疫情考量，希望大家儘量別參加大甲媽遶境，逼顏家和鄭家將大甲鎮瀾宮還給大甲53庄的庄民，別再一手把持。

追分國小前校長李順涼也說，政治人物和黑道、宮廟在台灣漸漸結合，這是可悲的現象，政府應該強力介入。

對於中台灣教授協會的指控，中市府指有欠公允，強調民政局正是依《台中市政府審查宗教財團法人設立許可及監督要點》對鎮瀾宮進行輔導作為，歷年相關文件報民政局備查、財務收支經會計師合法簽證，迄今未發現有何缺失。市府說，鎮瀾宮董監事選舉屬私權爭議，應該循民事法律途徑解決，呼籲相關人士勿再以訛傳訛，先射箭再畫靶，混淆社會大眾視聽。

升格後頭一遭！中市議會下架鎮瀾宮專案報告　綠營批護航

本土連2天破2百例！大甲媽遶境將延期？陳時中4字回應

2022年大甲媽遶境　4月8日23時起駕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀