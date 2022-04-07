新竹縣＋7！最新足跡曝光　曾去小時厚牛排館、撞球場

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案25692為泰國籍50多歲男性，案25691和案25426則為台灣籍60多歲、30多歲男性，3人均為大潭電廠新豐宿舍員工，居家隔離期滿前採檢，由陰轉陽，CT值分別為19、16、32，無社區風險。全案住宿員工60人(泰國籍54人、本國籍6人)、非住宿員工3人及其同住家人5人，累計共68人確診。
案25425為20多歲男性，是關西營區軍人，為彰化縣案24999的匡列居隔者，前天喉嚨痛，昨採檢陽性確診，CT值13.03。針對關西營區高風險人員均已匡列，同寢室、同餐廳、同訓練、同車等共匡列居隔174人，自主健康管理42人，疫調持續掌握。
衛生局說明，案25586為約20歲女性，案25587為約20歲男性，兩人為同住情侶，因有咳嗽、流鼻水、發燒等症狀前往診所就醫，經快篩陽性，安排就醫PCR採檢，昨皆陽性確診，CT值分別為13.5、15。初步疫調共匡列同住家人居家隔離12人、自主健康管理8人、自我健康監測6人。兩案公共場所活動史已完成消毒，感染源仍在疫調中。
新北市確診者案24863曾在發病前2天到過新竹縣竹北市，已通報消毒、疫調、匡列，並透過實聯制以簡訊通知民眾加強自我健康監測，有症狀者請至醫院採檢。
新竹縣政府公布最新確診者足跡如下：
新竹縣持續安排社區篩檢站，時間地點為：4/7晚間6時至9時於新仁醫院急診室外，呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR，民眾如因時間無法配合前往也可以自行購買使用居家快篩試劑，或是到本縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。
竹縣教育局指出，即日起校園加強防疫措施如下：一、竹北市各級學校校園暫停開放(社大除外)。二、戶外教育、畢業旅行等活動延期辦理。三、持續落實用餐使用防疫隔板。四、課程實施均應符合各項防疫規定。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。