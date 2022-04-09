專訪／坤達憶Energy初登場超剉　要原子少年「放膽犯錯」

由野火娛樂打造的選秀節目《原子少年》動員80位新秀登場，化身8大行星團，要選出台灣最強男團，4月17日即將開播，《NOWnews今日新聞》直擊現場，男星坤達化身暖心的星際導師，經常給上台的選手們鼓勵、打高分，並和火星成員合體表演招牌歌曲《放手》，喚醒眾人對Energy的回憶殺，他勉勵少年勇敢嘗試不要怕犯錯，「對於原子少年的弟弟們，我有時候會感同身受，如果是我這個年紀來參加節目，緊張到死了吧，加上是第一次錄影，他們等了一年多，我希望給他們成就感，有信心繼續走下去，不要一開始就被打擊了，想以鼓勵代替責罵，畢竟演藝圈沒那麼好走。」





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▲坤達（中）贈送《 原子少年》的成員每人一雙鞋子。（圖／野火娛樂提供）

坤達表示，這一次再跳《放手》，經過重新編曲、編舞，跟20年前版本完全不一樣，就像賦予這首歌新生命，跟成員們一起合作，有種重回男團的心態，要跟火星融合在一起。他和選手多次彩排，除了體力不能輸給年輕選手，還另外找舞蹈老師雕塑個人動作，非常用心。





彩排時，坤達笑說在成員身上彷彿看到Energy的影子，回憶起當年團體的氛圍，重溫有兄弟在旁邊一起打屁聊天的感覺，雖然世代有落差，還是很了解他們的感受，所以不刻意用指導，而是默默觀察，有人擅於領導發言，察覺其他選手話少、比較害羞，坤達就會引導對方多說自己的想法。





▲坤達當年Energy初登場，就是第一次公開跳舞，所以對選手心理很能感同身受。（圖／記者陳明安攝，2022,04.05）

回憶起男團經歷，坤達說，出道前牛奶和Toro是跳舞高手，當年自己和書偉、阿弟僅密集訓練1年多就上台，人生第一次公開跳舞就是發片，「當學生時期要我講話都是不可能的事，舞台經驗值是零，第一次上台就是當藝人」、「我不知道怎麼走過來的，誤打誤撞走入這個圈子，前10年都不太會講話，現在小朋友比較勇敢、有話直說，這就是所謂年輕人」。





當年對偶像限制多，經紀公司下達禁愛令，加上狗仔隊環伺，任何負面新聞就會影響形象，交友都很小心，坤達凡事小心翼翼害怕被罵、做錯事，現在回頭去看，他以自身經驗對少年們說，「犯錯沒有這麼嚴重，就是放膽去做、去嘗試！20歲就要勇敢嘗試各種可能，不要怕失敗，那個時候累積的失敗，會對以後有大的幫助，年輕不要害怕失敗，錯就錯啊，那就再來一次！」





▲《原子少年 AtomBoyz》首錄記者會，坤達（右）首次擔任選秀節目導師。（圖／記者陳明安攝，2022.03.13）

在Energy解散後，坤達必須一人闖江湖，從偶像歌手轉型成演員、主持人，在年輕一輩竄出頭的壓力下，逐漸成為全方位藝人，這些年表現越來越亮眼，他坦言起初曾有撞牆期，遇到低潮期沒工作時，悶在家裡心情一度很躁鬱，接觸演戲後默默摸索，讓別人逐漸認可演技；本來不太會說話的他，也從外景玩遊戲開始拚命，把握每次機會，現在晉升主持人，在前輩邰智源、吳宗憲面前敢表達自己，也得到他人的讚美，這期間必須調適心情。他學習到走出舒適圈會很痛苦，壓力很大，卻是成長的開始，「轉變是好的，當你感到痛苦代表著要進步的時候」。





新人初出茅廬，對未來的期望與公司給的偶像包裝，都可能面臨分歧，坤達以過來人經驗說，沒有人能一帆風順，「我很常跟後輩說『做著你該做的事，想著你想做的事』，該做的事情未必是你想做的事，但想做的事一定要記在腦海裡，有一天就會做到」。





現年40歲的坤達，最棒的體悟是學會放鬆心態，對於人生不設限、不強求，不讓目標侷限自己，他認為年齡增長不是變老，是變成熟，學會順其自然，隨遇而安，心情上的平靜更重要，擔任《原子少年》導師，就是想傳授過往經驗給年輕人，不要走了10、20年才領悟這些事，「我想跟少年們說，這是一個開始，好好享受發生的一切，失敗了沒有關係，重新再來，這條演藝路很長，心態很重要」。





《原子少年ATOM BOYZ》將於17日晚間8點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第三輪投票即將展開，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後、正式出道，需要觀眾以實際行動支持！





《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊





4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出





4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出





4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架





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