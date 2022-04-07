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老婦深陷泥沼動彈不得　深夜微弱呼救聲引警救援

▲老婦凌晨散步竟跌入田邊泥沼越陷越深，還好民眾聽見微弱呼救聲報警將她營救成功。（圖／記者李春台翻攝）
▲老婦凌晨散步竟跌入田邊泥沼越陷越深，還好民眾聽見微弱呼救聲報警將她營救成功。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2022-04-07 13:34:56

桃園一名63歲的李老太太今（7）日凌晨早起外出散步，卻不慎跌入田邊的泥沼，她驚慌想掙扎逃脫，不料她越是掙扎身體和手腳卻越陷越深。凌晨3時50分左右，桃園警察分局同安派出所接獲民眾報案，表示莊二街附近的田野，隱約傳來「救命」、「我爬不起來」的呼救聲，似乎有人受困。警方火速到達現場才將老太太救出。

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桃園警方獲報後立即派出警員楊榮輝、陳政傑、劉韋志及蕭真宜立即趕抵現場，針對周邊地區進行搜查，果然有聽到微弱的聲響，但未發現呼救人的蹤跡，經過擴大尋找，發現一位老婦人陷入在泥沼中動彈不得，只能揮動手臂示意，員警立即跳入泥水中，火速趕往查看，其他同仁分工通報消防人員前來協助搶救及為楊員提供光源照射，楊員試圖要將老太太扶起來，但因陷入太深且周邊都是爛泥，一踩就陷入到膝蓋，老太太喊著冷，掙扎著要起身。


員警為了避免老太太越陷越深，營救過程中不斷安撫老太太情緒並與其對話，鼓勵她堅持下去，救護人員馬上就到了。警方清查老太太身分，發現她已被家人通報失蹤協尋，桃園消防分隊迅速趕到，警消合力將老太太拖離泥沼，因其體力耗盡近乎虛脫，救護人員利用長背板將其固定，大家合力把她抬到路面，送往醫院治療並通知家屬前往照顧，目前已無大礙。

▲老婦人被救出，渾身都是泥漿，不斷地喊冷。（圖／記者李春台翻攝）
▲老婦人被救出，渾身都是泥漿，不斷地喊冷。（圖／記者李春台翻攝）
據瞭解老太太早上出門散步忘了回家的路，家人焦急尋找未發現即向警方報案請求協尋，老太太迷途沿田埂行走，因天晚視線不佳，不慎滑倒摔入田邊泥沼，越掙扎陷入越深，期間多次呼救但因街道上雜音多無人注意，以致老太太倒臥泥沼中將近7小時無人發現，後因夜深人靜呼救聲引起居民注意才報警，幸好警消及時救援，讓老太太有驚無險平安返家。

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