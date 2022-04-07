苗栗＋2！1為營區軍人、1為伴唱酒店女業者　最新足跡曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，新北市案24984及24461為姊妹，4月2日下午1點到4點半由父母自駕到苗栗縣銅鑼鄉大補內彈珠汽水觀光工廠遊玩，依據感染風險匡列58人(本縣8人、外縣市50人)為居家隔離、自主健康管理或自我健康監測，同時段遊客實聯制7筆已發放簡訊通知採檢。
衛生局籲請鄉親倘若與確診者有足跡重疊者，可於今（4月7）日晚上5時至9時及明（4月8）日上午8時至中午12時至為恭醫院及（4月7）日晚上5時至9時大千醫院進行PCR採檢(如附件)。
有關本縣居家隔離中陰性轉陽性個案25245，民眾有足跡重疊或染疫疑慮者於昨(4月6日)到大順醫院、大千綜合醫院及為恭紀念醫院進行採檢，共有251人採檢，PCR全數陰性。
苗栗縣政府公布的最新確診足跡如下：
徐耀昌縣長呼籲民眾清明假期剛結束，有如有呼吸道不適症狀，可先使用家用快篩，如為陽性應撥打1922或洽衛生局尋求協助，切勿搭乘公共交通工具，相關配合發放公費快篩及疫苗接種，可上衛生局網站查詢，請儘速至各鄉鎮衛生所或合約院所完成疫苗接種，保護自己也保護他人。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。