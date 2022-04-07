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奴才吃晚餐！圓臉貓一臉悲情凝視：確定不分我一口？

▲國外一隻貓咪盯著奴才吃晚餐，一臉悲情的模樣引起網友討論。（圖／推特帳號kl_coop）
▲國外一隻貓咪盯著奴才吃晚餐，一臉悲情的模樣引起網友討論。（圖／推特帳號kl_coop）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 13:50:38

看到這張小臉還能不分一口給喵喵嗎？許多養寵物的飼主應該都有感，家中的毛小孩總是喜歡「研究」一下人類的食物，如果能夠分一杯羹那就更完美了。不過國外這隻貓咪卻一臉苦情，因為牠不但沒有分到美食，還被奴才忽視，網友看了都笑說：「真是小可憐！」

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▲「Bertie柏蒂」是一隻擁有可愛圓臉的英國短毛貓。（圖／推特帳號kl_coop）
▲「Bertie柏蒂」是一隻擁有可愛圓臉的英國短毛貓。（圖／推特帳號kl_coop）
這隻表情寫著滿滿委屈的英國短毛貓叫做「Bertie柏蒂」，原本與馬麻Kelly-Leigh Cooper凱莉一起住在英國倫敦，因故暫時與凱利的爸媽住在一起。為了讓女兒放心，凱莉的父母經常傳柏蒂的照片給她讓她解解思念，不過凱莉卻發現柏蒂被拍到的地方經常都在餐桌上。這天凱莉又收到一組柏蒂的照片，只見牠端坐在餐桌椅上，眼神專注地盯視著桌上的食物，卻流露出一股無奈的表情，彷彿在感嘆：「今天又不分我一口了嗎？」

▲日前凱莉的父母正在享用晚餐時，柏蒂坐在一旁一臉無奈。（圖／推特帳號kl_coop）
▲日前凱莉的父母正在享用晚餐時，柏蒂坐在一旁一臉無奈。（圖／推特帳號kl_coop）
▲柏蒂：都、不、分、我、一、口！你們還有沒有良心啊？自己吃得那麼開心！（圖／推特帳號kl_coop）
▲柏蒂：都、不、分、我、一、口！你們還有沒有良心啊？自己吃得那麼開心！（圖／推特帳號kl_coop）
▲柏蒂：還拿出這奇怪的水，也不是給我喝……（圖／推特帳號kl_coop）
▲柏蒂：還拿出這奇怪的水，也不是給我喝……（圖／推特帳號kl_coop）
▲柏蒂：沒看到本貓在這裡嗎？本喵就這樣被忽視了嗎？（圖／推特帳號kl_coop）
▲柏蒂：沒看到本貓在這裡嗎？本喵就這樣被忽視了嗎？（圖／推特帳號kl_coop）
▲由於柏蒂的照片吸引許多網友點讚，凱莉的父母「特製」牠的專屬小點心犒賞牠。（圖／推特帳號kl_coop）
▲由於柏蒂的照片吸引許多網友點讚，凱莉的父母「特製」牠的專屬小點心犒賞牠。（圖／推特帳號kl_coop）
▲柏蒂：什麼小點心？那本來就是朕的乾乾，去拿罐罐還有肉泥出來啦！（圖／推特帳號kl_coop）
▲柏蒂：什麼小點心？那本來就是朕的乾乾，去拿罐罐還有肉泥出來啦！（圖／推特帳號kl_coop）
由於柏蒂的表情實在太無辜，許多網友看了都忍不住替牠發言：「好悲情的小臉」、「給牠一口食物啦」、「貓：奴才真沒良心」、「快點抱抱牠」、「看到牠的表情，覺得牠想要什麼應該通通給吧？」。（編輯：陳珮瑜）


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