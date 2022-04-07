台股嚇趴！本土確診數飆升 終場跌343點、疫情概念股夯
美國聯準會Fed暗示將猛烈縮表，不僅美股重挫、今（7）日亞股也倒一片，日、韓、陸、港股都跌逾1%以上，再加上本土疫情升溫，今天爆出境外加本土確診可能超過500例，台北股市也是開低走低，盤中跌破年線17402點，終場跌343點，收在17178點，跌幅近2%，成交金額新台幣3098億元。今日電子股熄火，金融股只撐盤上半場，下半場賣壓沉重，貨櫃族群也跌深，至於防疫概念股表現亮眼。
台北股市今日開盤跌92.37點，加權股價指數以17430.13點開出，早盤跌逾200點，沒想到受到國內疫情延燒影響，盤中更是節節敗退，終場跌343點，收在17178點今日最低點，跌幅近2%，成交金額新台幣3098億元。
英特爾執行長基辛格今日將會見台積電高層，傳將擴大下單，不過權值股台積電仍表現弱勢，終場跌12元，收在566元。聯電跌逾2%，收在50元。鴻海跌近2%、聯發科跌幅超過3.5%，群創與友達各跌4%與2%多，大立光跌逾5%，收在1685元，國巨也弱勢跌超過3%。
受到Fed暗示將猛烈縮表，今日金融股只撐盤上半場，下半場賣壓沉重，航運族群也跌深影響大盤，中櫃慘跌停，長榮航、宅配通、台航、四維航、萬海、華航、長榮、陽明、裕民跌3到4%。至於防疫概念股表現亮眼，亞諾法飆漲停、雃博漲6%，毛寶、寶齡富錦、國光生漲3%。