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台中海線秘境新景點　稻田中的自行車道

▲「大甲北堤東路自行車道」，全長1.1公里，沿途充滿田園風光，非常適合好友騎乘或親子同遊。(圖／市政府提供2022.4.7)
▲「大甲北堤東路自行車道」，全長1.1公里，沿途充滿田園風光，非常適合好友騎乘或親子同遊。(圖／市政府提供2022.4.7)

記者柳榮俊/台中報導

2022-04-07 13:52:52

台中市政府打造自行車友善城市，觀光旅遊局投入1990萬元建置「大甲北堤東路自行車道」，經多次工程規劃、討論後執行，已於今年1月底完工，今（7）日舉行啟用典禮。市長盧秀燕出席典禮時表示，歡迎來享受稻田中的自行車道，這條自行車道全長1.1公里，沿途充滿田園風光，盼吸引更多人到大甲騎自行車、欣賞美景，促進在地觀光發展。

盧秀燕表示，全世界都在流行騎自行車，不僅環保，還可鍛鍊身體，因此市府積極打造自行車道，目前台中有96條、共700多公里的自行車道，其中「大甲北堤東路自行車道」自去年6月開工，不到1年即完工，這條自行車道經過田園小徑，民眾來打卡當網美。此外，由於這條自行車道周邊種植稻田、芋頭、蔬菜等植物，因此配合農民需求，車道設計上承重量較大，允許農機具經過；期盼自行車道的完工能帶動大甲觀光，吸引更多人到大甲旅遊。　

觀光旅遊局長韓育琪指出，「大甲區北堤東路自行車道」總長度1.1公里，利用現地自然景觀資源，規劃舒適安全的堤頂自行車專用道、田園小徑自行車道，提供高品質自行車騎乘及旅遊空間。

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市府透過建構更完善的海線自行車道路網，東連后里、豐原，西連松柏漁港，北連苗栗縣，南連大安濱海自行車道，創造自行車生活圈的觀光經濟，讓喜歡騎自行車的朋友體會到台中大甲獨特的人文風采。

觀旅局長韓育琪也提到，大甲北堤東路自行車道的規劃設計頗具巧思，為貼近周邊農作需求，特別設置「自行車道田園共用道」，部分路段設計考量讓農機具通行，路基鋪設可承受農機具重量，以維護既有機能；此外，規劃3處休憩新亮點，包括舊大安溪橋自行車牽引道、芋稻休憩廣場、貪食芋田廣場，其中芋稻休憩廣場以周邊農作芋頭田及稻田取名，廣場鋪面色彩融合附近農作顏色進行設計，達到與周邊環境相輝映；貪食芋田廣場則以遊戲元素設計地坪迷宮，非常適合好友騎乘或親子同遊，期待成為海線秘境新景點。　
 

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