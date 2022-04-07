台中海線秘境新景點　稻田中的自行車道

台中市政府打造自行車友善城市，觀光旅遊局投入 1990 萬元建置「大甲北堤東路自行車道」，經多次工程規劃、討論後執行，已於今年 1 月底完工，今（ 7 ）日舉行啟用典禮。市長盧秀燕出席典禮時表示，歡迎來享受稻田中的自行車道，這條自行車道全長 1.1 公里，沿途充滿田園風光，盼吸引更多人到大甲騎自行車、欣賞美景，促進在地觀光發展。



盧秀燕表示，全世界都在流行騎自行車，不僅環保，還可鍛鍊身體，因此市府積極打造自行車道，目前台中有 96 條、共 700 多公里的自行車道，其中「大甲北堤東路自行車道」自去年 6 月開工，不到 1 年即完工，這條自行車道經過田園小徑，民眾來打卡當網美。此外，由於這條自行車道周邊種植稻田、芋頭、蔬菜等植物，因此配合農民需求，車道設計上承重量較大，允許農機具經過；期盼自行車道的完工能帶動大甲觀光，吸引更多人到大甲旅遊。



觀光旅遊局長韓育琪指出，「大甲區北堤東路自行車道」總長度 1.1 公里，利用現地自然景觀資源，規劃舒適安全的堤頂自行車專用道、田園小徑自行車道，提供高品質自行車騎乘及旅遊空間。

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市府透過建構更完善的海線自行車道路網，東連后里、豐原，西連松柏漁港，北連苗栗縣，南連大安濱海自行車道，創造自行車生活圈的觀光經濟，讓喜歡騎自行車的朋友體會到台中大甲獨特的人文風采。

觀旅局長韓育琪也提到，大甲北堤東路自行車道的規劃設計頗具巧思，為貼近周邊農作需求，特別設置「自行車道田園共用道」，部分路段設計考量讓農機具通行，路基鋪設可承受農機具重量，以維護既有機能；此外，規劃

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