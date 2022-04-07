台中海線秘境新景點　稻田中的自行車道

盧秀燕表示，全世界都在流行騎自行車，不僅環保，還可鍛鍊身體，因此市府積極打造自行車道，目前台中有96條、共700多公里的自行車道，其中「大甲北堤東路自行車道」自去年6月開工，不到1年即完工，這條自行車道經過田園小徑，民眾來打卡當網美。此外，由於這條自行車道周邊種植稻田、芋頭、蔬菜等植物，因此配合農民需求，車道設計上承重量較大，允許農機具經過；期盼自行車道的完工能帶動大甲觀光，吸引更多人到大甲旅遊。
觀光旅遊局長韓育琪指出，「大甲區北堤東路自行車道」總長度1.1公里，利用現地自然景觀資源，規劃舒適安全的堤頂自行車專用道、田園小徑自行車道，提供高品質自行車騎乘及旅遊空間。
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觀旅局長韓育琪也提到，大甲北堤東路自行車道的規劃設計頗具巧思，為貼近周邊農作需求，特別設置「自行車道田園共用道」，部分路段設計考量讓農機具通行，路基鋪設可承受農機具重量，以維護既有機能；此外，規劃3處休憩新亮點，包括舊大安溪橋自行車牽引道、芋稻休憩廣場、貪食芋田廣場，其中芋稻休憩廣場以周邊農作芋頭田及稻田取名，廣場鋪面色彩融合附近農作顏色進行設計，達到與周邊環境相輝映；貪食芋田廣場則以遊戲元素設計地坪迷宮，非常適合好友騎乘或親子同遊，期待成為海線秘境新景點。