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高達名作首度在台曝光！紀實女星訪北越爭議事件

▲首次在台曝光的高達經典之作《給珍的信》，取材美國影星珍．芳達於1972年越戰期間造訪北越河內而引發的爭議事件。（圖／台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）
▲首次在台曝光的高達經典之作《給珍的信》，取材美國影星珍．芳達於1972年越戰期間造訪北越河內而引發的爭議事件。（圖／台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-04-07 13:58:24

台灣國際紀錄片影展（TIDF）常設單元「記錄 X 記憶」，繼過往探討紀錄片中的「重演」、「聲音」與「空間」後，本屆將主題聚焦於「檔案影像」，策劃「記錄X記憶：檔案變形記」單元，探究被塵封在膠卷、錄影帶、照片等各種載體中的記憶、權力與幽魂，如何經過創作者慧眼轉化、解殖、賦予新生。 

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本次亮點有首次在台曝光的高達經典之作《給珍的信》，取材美國影星珍．芳達於1972年越戰期間造訪北越河內、引發美國保守派人士大肆抨擊的新聞照片，高達與尚皮耶．戈罕（Jean-Pierre Gorin）以此為題寫了封信，在來回朗讀之間逐步解構這張照片的意義。同為運用檔案影像的經典，文生．莫尼肯丹（Vincent MONNIKENDAM）的《大道之母》（Mother Dao, the Turtlelike, 1995）則取用1912到1933年間記錄荷屬東印度群島殖民景況的默片，重新剪輯並配上當地居民吟唱的歌謠，化為揭露殖民主義真相的珍貴史料。 

除此之外，片單包含了比爾．莫里森（Bill MORRISON）《賽璐珞之蝕》（Decasia, 2002）等大師運用檔案影像的經典名作，亦選入近年入選柏林影展的傑出新作《文明繪語》（Apiyemiyekî?, 2019）、《妳的死因：女性》（Cause of Death, 2020），共15部化用檔案影像的精彩之作。經典、新作並陳之外，影片主題亦豐富多元，包含關注女性、原住民族受迫史、諷刺民族主義與反思戰爭創傷的宏大鉅作，亦不乏溫柔檢視個人私密回憶的細膩作品。 

有趣的是，電視上的各式新聞與節目，經創作者轉譯重組，亦能碰撞出新意。《後現代韓國》（Post Modern Korea, 2021）即重新剪輯南韓國營電視台KBS所拍攝的各種素材，包括政宣、新聞、戲劇、綜藝節目，以幽默諷刺的視角審視南韓民族主義興起的年代，如何面對殖民留下的陰影。曾於2010TIDF放映的《折騰》（According to China, 2010），則剪取2008年出現在中國電視和網路上的各式事件和人物，與眾人隨之而來的觀點和評判，見證一場如今仍在反覆上演、由官方話語和媒體所創造的中國式民族主義精神躁鬱。

▲《折騰》（According to China, 2010）剪取2008年出現在中國電視和網路上的各式事件和人物，與眾人隨之而來的觀點和評判。（圖／台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）
▲《折騰》（According to China, 2010）剪取2008年出現在中國電視和網路上的各式事件和人物，與眾人隨之而來的觀點和評判。（圖／台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）
TIDF影展套票已於3月30日在OPENTIX兩廳院文化生活搶先啟售，6日下午一點開放套票優先兌換劃位，此外，今年TIDF首度推出「時間窮人」觀影證，限量100張，堪稱影癡級觀眾的必備神器。另外，影迷最期盼的選片指南，將於本周六（9）日下午兩點在台灣當代文化實驗場102共享吧舉行，由影展團隊解說每個單元的每一部電影，為觀眾指點迷津。 

第13屆台灣國際紀錄片影展將於5月6日至5月15日在國家電影及視聽文化中心、台北京站威秀影城、光點華山電影館、臺灣當代文化實驗場C-LAB盛大舉行，蒐羅國內外188部精采紀錄片，期待以多元豐富的內容，拓寬觀眾對紀錄片的想像。影展單場票券將於4月13日啟售，更多最新消息請密切關注TIDF官方網站Facebook專頁Instagram。 

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