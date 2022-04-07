選舉投開票所工作人員招募　竹市鼓勵新住民參加

111年地方公職人員選舉，將於11月26日舉行投票，新竹市將選出第11屆市長、市議員及第22屆里長。為使投票工作順利完成，新竹市選舉委員會及新竹市三區區公所即日起開始受理工作人員報名，投開票所各類工作人員招募作業已正式開跑。





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