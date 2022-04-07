選舉投開票所工作人員招募　竹市鼓勵新住民參加

111年地方公職人員選舉，將於11月26日舉行投票，新竹市將選出第11屆市長、市議員及第22屆里長。為使投票工作順利完成，新竹市選舉委員會及新竹市三區區公所即日起開始受理工作人員報名，投開票所各類工作人員招募作業已正式開跑。
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市選委會日前已函請新竹市政府暨所屬機關、學校及新竹市轄內各中央機關所屬單位，推薦遴報適當之公教人員，但公教管理員需求之外或政黨推薦不足之監察員部分，將開放社會人士自行報名。為此，市選委會於3月特別結合移民署新竹市服務站新住民親職活動及新竹市政府勞工處校園徵才活動，進行選務與工作人員招募宣導，並函請新竹市轄內各大專院校、高中（職）及新住民關懷與輔導團體（單位），以鼓勵具有我國國籍且年滿18歲以上大專院校學生及新住民報名擔任管理員或監察員，希望青年公民及新住民朋友藉由實際參與選務工作，深化民主素養及增進瞭解選舉制度。
市選委會強調，新住民擔任投開票所工作人員資格，除須年滿18歲之外，如為經許可進入臺灣地區之大陸地區人民，須在臺灣地區設有戶籍滿10年；如因歸化取得中華民國國籍之外國人或無國籍人，或經許可進入臺灣地區之香港或澳門居民，亦須設有戶籍。