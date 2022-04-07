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越南入境航班陽性率高　須提供「搭機前6小時」快篩報告

▲指揮中心說明自越南入境航班的檢疫政策調整。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明自越南入境航班的檢疫政策調整。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 14:14:43

中央流行疫情指揮中心今(7)日宣布，考量近期越南航線航班的落地採檢陽性率居高不下，為避免大量陽性旅客入境，對我國社區防疫造成負擔，自即日起至5月6日的1個月期間，請越南航空、越捷航空及越竹航空等高陽性率航班配合下列事項：旅客除持搭機前2日內PCR檢測報告外，仍需通知及安排旅客增加「搭機前6小時內抗原快篩報告」，由航空公司指派專人監督旅客進行快篩。此外，倘其他航空公司航班的陽性率亦高，將比照辦理。

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▲指揮中心說明入境航班採檢結果。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明入境航班採檢結果。（圖／指揮中心）
指揮中心進一步說明，目前歐美、中東、紐澳、印度、東南亞及韓國航線航班的旅客抵臺時仍維持「落地採檢」措施，本次新增越南航線「落地採檢」高陽性率航班實施強化措施，請自越南來臺旅客務必配合，於外站搭機前執行抗原快篩檢測。

指揮中心提醒，近期我國入境旅客人數上升，境外移入威脅仍持續存在，請入境旅客遵守返臺後各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心說明入境航班採檢結果。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明入境航班採檢結果。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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