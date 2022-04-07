COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美軍退役教官來台　馮世寬：曾至空軍TOP GUN協訓

▲空軍台東志航基地F-5F戰機，仍保持假想敵中隊塗裝。（資料照／記者呂炯昌攝 )
▲空軍台東志航基地F-5F戰機，仍保持假想敵中隊塗裝。（資料照／記者呂炯昌攝 )

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-07 14:52:49

俄羅斯入侵烏克蘭，美軍退伍軍人前往烏克蘭協助對抗俄軍入侵。退輔會主委馮世寬今（7）日證實，美軍退役教官曾至我國空軍TOP GUN單位協訓。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院外交及國防委員會邀請退輔會進行業務報告，並備詢。民進黨立委林俊憲表示烏克蘭戰爭，美國退伍軍人扮演特殊角色，前往烏克蘭協助訓練軍隊，他建議退輔會應該加強與退伍軍人組織更深的交流，比照相同模式，「可協訓又可避免敏感外交問題」，詢問退輔會有無相關計畫？

馮世寬表示，他在美國當武官時有努力，包括美軍在海外的退伍軍人，「空軍Top Gun就有他們的教官進來」，希望退撫會在美國的聯絡人員也更努力。

美國空軍在越戰後的紅旗演習，針對蘇聯各型戰機進行戰術戰法研究與反制，並進行假想敵模擬訓練或對抗。最早是模擬共產世界數量最多的MiG-21戰機，海軍用體型輕巧的A-4攻擊機模擬，空軍用F-5戰機模擬，電影「捍衛戰士」（Top Gun）的劇情便是由當時美國海軍F-14戰機學員模擬對抗A-4。

我國空軍的假想敵概念由美軍所引進，為了模擬解放軍空軍殲七戰機，空軍台東志航基地46中隊所屬F-5戰機仿效解放軍戰機採用的銀白色和叢林迷彩，在演習時負責扮演解放軍米格機部隊的角色，也被稱為「台版Top Gun」。在IDF經國號戰機服役初期，許多菜鳥飛官駕駛經國號戰機在模擬空戰中，還不斷慘遭資深飛官駕駛的F-5E戰機痛宰。

2005年，因解放軍空軍改用蘇愷戰機，46中隊成員解除假想敵任務，回歸一般空軍任務訓練，編入第七飛行大隊。2012年底，戰術訓練中心裁撤，併入位於台中的測評戰研中心，我國空軍假想敵中隊完全解散，演練使用中科院自製的ACTIS空戰即時演訓系統。

未打第三劑疫苗　馮世寬曝原因：不是不打是「伺機而打」

退撫基金2個月虧173億！馮世寬：應找會投資公司操作

教召若有確診疑似症狀　國防部：傳真檢附文件可辦理免召

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀