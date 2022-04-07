美軍退役教官來台　馮世寬：曾至空軍TOP GUN協訓

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馮世寬表示，他在美國當武官時有努力，包括美軍在海外的退伍軍人，「空軍Top Gun就有他們的教官進來」，希望退撫會在美國的聯絡人員也更努力。
美國空軍在越戰後的紅旗演習，針對蘇聯各型戰機進行戰術戰法研究與反制，並進行假想敵模擬訓練或對抗。最早是模擬共產世界數量最多的MiG-21戰機，海軍用體型輕巧的A-4攻擊機模擬，空軍用F-5戰機模擬，電影「捍衛戰士」（Top Gun）的劇情便是由當時美國海軍F-14戰機學員模擬對抗A-4。
我國空軍的假想敵概念由美軍所引進，為了模擬解放軍空軍殲七戰機，空軍台東志航基地46中隊所屬F-5戰機仿效解放軍戰機採用的銀白色和叢林迷彩，在演習時負責扮演解放軍米格機部隊的角色，也被稱為「台版Top Gun」。在IDF經國號戰機服役初期，許多菜鳥飛官駕駛經國號戰機在模擬空戰中，還不斷慘遭資深飛官駕駛的F-5E戰機痛宰。
2005年，因解放軍空軍改用蘇愷戰機，46中隊成員解除假想敵任務，回歸一般空軍任務訓練，編入第七飛行大隊。2012年底，戰術訓練中心裁撤，併入位於台中的測評戰研中心，我國空軍假想敵中隊完全解散，演練使用中科院自製的ACTIS空戰即時演訓系統。