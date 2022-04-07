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瘋傳「新冠疫苗副作用有千種」！陳時中急提醒：錯誤消息

▲網路瘋傳，施打輝瑞疫苗，副作用高達上千種，食藥署鄭重澄清為假消息。（示意圖／取自unsplash）
▲網路瘋傳，施打輝瑞疫苗，副作用高達上千種，食藥署鄭重澄清為假消息。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 14:39:452022-04-07 14:43:58

近來網路瘋傳一則，新冠疫苗副作用的假消息，以「炸了！FDA敗訴！輝瑞被迫公開疫苗數據！副作用足足9頁」為題轉傳，聲稱FDA刻意隱瞞，接踵輝瑞疫苗後的不良反應，對此，陳時中急呼籲「此為誤導訊息請勿轉傳」

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▲疫情指揮中心澄清錯誤訊息，請民眾勿再轉傳。（圖／指揮中心提供）
▲疫情指揮中心澄清錯誤訊息，請民眾勿再轉傳。（圖／指揮中心提供）
有關網路瘋傳「炸了！FDA敗訴！輝瑞被迫公開疫苗數據！副作用足足9頁」的假消息，食品藥物管理署（下稱食藥署）特別鄭重澄清：我國核准專案輸入、製造的COVID-19疫苗(包括BioNTech疫苗)，皆是經過衛生福利部食品藥物管理署嚴謹審查廠商所提供的疫苗品質管制資料、非臨床藥毒理試驗資料及人體臨床試驗報告，確認疫苗的品質、安全及療效後，始予以核准，民眾可安心接種。

COVID-19疫苗與其他藥品一樣，都會具有一些副作用，BioNTech疫苗常見的副作用為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒和注射部位腫脹。

為確保COVID-19疫苗上市後廣泛臨床使用下國人用藥安全，我國已建立COVID-19疫苗安全資訊主動監控機制，除持續監控國外衛生主管機關發布之COVID-19疫苗安全警訊外，亦設有「疫苗不良事件通報系統(VAERS)」接受各界通報，蒐集、分析及評估我國COVID-19疫苗不良事件，並藉由收集相關安全資訊，監控其安全性，一旦發現具有未知或未預期之風險，立即啟動再評估機制，重新評估其療效與風險並確認是否需採取相關風險管控措施。

接種疫苗者在接種疫苗之後，任何時間所出現任何身體上的不良情況都可以通報為不良事件，但不代表直接與疫苗接種有因果關係，仍需要經過嚴謹的審查才能確立與疫苗的相關性。食藥署文末再次提醒，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。（編輯：鍾怡婷）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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