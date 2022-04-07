催打第3劑疫苗 台大醫院院長：大方向改為「重症清零」
台大醫院院長吳明賢今（7）日參加了中央流行疫情指揮中心的防疫記者會，吳明賢也以民間醫療院所專家的身份提醒民眾，防疫如同作戰，必須要「相信科學、上下一心」，另外也分享數據再次呼籲民眾積極接種疫苗，尤其是老年人及有慢性心肺及糖尿病者，更是加強疫苗注射的重點族群。整體作戰方向改為「重症清零、保持醫療量能」。
吳明賢院長在記者會上表示，防疫如同作戰，作戰的基本原則就是「知彼知己，百戰不殆」、「No Magic Just Basic」，目前流行的Omicron傳染力強，有研究粗估顯示R0值＝10、等於一人可以穿染給10個人，但嚴重度和致死率沒有之前的Delta變種株威脅性大。
因此面對新的敵人也須採取新的作戰方式，除了個人防疫作為持續做好，像是戴口罩、勤洗手、保持社交距離等等，大方向將改變為「重症清零、保持醫療量能」。
吳明賢院長強調，共同的敵人是病毒，大家要相信科學、信賴彼此、上下一心，不管是Delta或Omicron，疫苗在減少危重症及死亡效果是一樣的，利大於弊且好處遠高於風險。吳明賢院長也以美國CDC研究為例，美國分析21家醫院危重症及死亡案例1440人，其中高達79％是沒有接種疫苗者。吳明賢院長呼籲民眾積極接種疫苗，尤其是老年人及有慢性心肺及糖尿病者，更是加強疫苗注射的重點族群。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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