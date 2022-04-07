許維恩「取11顆卵」培養全失敗 淚訴40年來人生最大挫折
40歲的藝人許維恩去年在白色情人節認愛小6歲的王家梁後，2人於11月登記結婚，今（7）日也一同出席「維恩與家梁的寶寶旅程」記者會，是婚後首次合體。許維恩特別分享嘗試試管嬰兒的心路歷程，談言當時得知失敗後心情難以控制，認為這是她出生到現在最大的挫折。
許維恩透露上月取出11顆卵嘗試生孩，無奈卵子卻在篩選過程中一一被淘汰，憶起因打針所承受的辛苦歷程，她也忍不住哽咽：「老公幫我打針時緊張到冒汗，當時醫生都說我狀態良好，結果不小心放太多期待，現在才會特別失望。」培養胚胎失敗後，許維恩坦言會再給自己2次機會，若仍無法如願也只能順其自然。
許維恩表示現代許多女生常因為工作壓力太大，而忽視了自己的生育能力，呼籲大家可以趁年輕時去先去做檢查，也透露自己平時會藉由泡澡來抒發壓力：「我和家梁有一起泡過，朋友說一次要加25公斤的粗鹽才有效果，還有利消水腫。」除了人工受孕之外，許維恩坦言平時與老公仍會按表操課，月經週期也都正常，不過目前還沒有為了生孩去拜拜。
許維恩分享手術完當天身體相當不適，大概持續3到4天才有好轉：「剛取完卵時非常痛，身上也因此留有11處細微傷口，應該跟剛生完小孩一樣痛苦。」另外，她也忍不住抱怨當時王家梁見到自己睡著後去洗車，把她一人丟在家裡，讓她情緒突然失控：「我看到狗吐在沙發上，我有潔癖，所以我就撐著腰去清潔，但因為真的太不舒服就馬上傳訊給老公『快給我回來』。」坦言當晚睡前仍有和王家梁道歉，最後2人就抱在一起痛哭。