高雄一口氣+59　私人會館感染源找到了

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另外33例則與雅閣私人會館、金芭黎大舞廳、帝堡101會館有關，雅閣繼昨日新增22例確診後，今日再新增17例，並查出金巴黎增加10例，帝堡也增加6例確診；經查，這些娛樂場所的感染源是來自案25606，他是一名工作人員，在3月31日下午4點半到金芭黎工作、晚間8點半再到雅閣工作，因此造成雅閣和金芭黎群聚感染，日前確診的女薩克斯風手案24795也因此確診，而雅閣另名員工25174則曾到過帝堡，經匡列採檢也找出帝堡的確診個案。
陳其邁指出，這起娛樂場所群聚，經溯源疫調發現，案25606的感染源頭是來自案23388，23388在3月26參加完台中婚宴後，在3月29日曾和25606接觸卻沒告知，若非女薩克斯風手機警採檢才能抓出這起群聚，若沒有採檢後果可想而知，案23388涉嫌隱匿接觸史，違反傳染病防治法43條規定，沒有據實提供和25606的接觸時間和地點，將依法開罰6到30萬，高雄市也加開社區篩檢站，請有確診個案足跡，且接獲簡訊通知採檢者儘速採檢。
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