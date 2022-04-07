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高雄一口氣+59　私人會館感染源找到了

▲高雄市今天一口氣新增59例確診個案，其中有33例都是屬於娛樂場所群聚。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市今天一口氣新增59例確診個案，其中有33例都是屬於娛樂場所群聚。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-04-07 15:50:27

高雄今日一口氣暴增59例確診個案，當中最多的就是與私人會館相關的娛樂場所，今達到33人確診，高雄市長陳其邁說，娛樂場所這兩天累計已有46例確診，經溯源疫調發現案25606在3月31日曾同時去過雅閣私人會館和金芭黎大舞廳，經查25606曾與參加過台中喜宴群聚的23388接觸因而確診，對於23388隱匿足跡的部分也將開罰。

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▲高雄市政府指出，過溯源疫調，找出私人會館等娛樂場所的感染源是案號25606的工作人員，而這位工作人員則是和台中婚宴群聚的案23388接觸感染。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府指出，過溯源疫調，找出私人會館等娛樂場所的感染源是案號25606的工作人員，而這位工作人員則是和台中婚宴群聚的案23388接觸感染。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，今日高雄新增59例確診案例，其中台中案25005相關群聚再新增2例確診、小琉球活動史相關個案有1例、新竹案24790相關家庭群聚有2例、足跡重疊接觸者有17例、隔離期間陰轉陽則有4例。

另外33例則與雅閣私人會館、金芭黎大舞廳、帝堡101會館有關，雅閣繼昨日新增22例確診後，今日再新增17例，並查出金巴黎增加10例，帝堡也增加6例確診；經查，這些娛樂場所的感染源是來自案25606，他是一名工作人員，在3月31日下午4點半到金芭黎工作、晚間8點半再到雅閣工作，因此造成雅閣和金芭黎群聚感染，日前確診的女薩克斯風手案24795也因此確診，而雅閣另名員工25174則曾到過帝堡，經匡列採檢也找出帝堡的確診個案。

▲高雄市加開社區篩檢站。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市加開社區篩檢站。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁指出，這起娛樂場所群聚，經溯源疫調發現，案25606的感染源頭是來自案23388，23388在3月26參加完台中婚宴後，在3月29日曾和25606接觸卻沒告知，若非女薩克斯風手機警採檢才能抓出這起群聚，若沒有採檢後果可想而知，案23388涉嫌隱匿接觸史，違反傳染病防治法43條規定，沒有據實提供和25606的接觸時間和地點，將依法開罰6到30萬，高雄市也加開社區篩檢站，請有確診個案足跡，且接獲簡訊通知採檢者儘速採檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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