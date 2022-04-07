陳瓊華質疑正能量候選人選前交換了甚麼　選後如何還

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陳瓊華說，撒完整個高雄從市區到鄉間的巨幅、無所不在的看板，再狂撒電視台廣告，同一系列參選人、一小節時段就密集出現2位，下一節時段再一組⋯這樣循環著，跨國資本的唱片公司推新人也沒能這樣買，網路廣告舖天蓋地，還可以硬壓在對手新聞上頭，財大氣粗就可以無止境的釘孤支、蓋人火鍋。
陳瓊華更感慨的說，前鎮小港區湧言會女參選人穩佔婦女保障名額後，馬上拉選區另一位完全不相干的候選人進入組合，對手秒變自己人，認乾兒子都沒這麼快，就只為了拉下邁盟參選人。
陳瓊華也強調，選舉的人、要管理政治事的人、在佔用公共資源的人，有錢，就不只是你家的事，這些狂撒街頭、網路、電視廣告的錢從哪裡來？掛保證的、披著公共財的皮、實則在壯大自己地盤的人，你為這些新人撒的錢比讓他們知道台灣自由民主到底多幾倍？錢，像天女散花撒滿地，這些謙稱沒有背景、沒有資源的新人日後怎麼還？政治這麼好賺？其實就是只有你們敢，
陳瓊華說，推出幾個，花的錢、欠的人情就有幾倍，每一塊看板、每一則電視廣告，都是錢、都是鈔票、都是人情，都直挺挺到處立著、都有錢不怕花不停播著，你們的每一塊看板、你們的每一則電視廣告，都在說別人沒有抹黑，都在問錢從哪裡來？陳瓊華也一直問 如果選上怎麼還？不停問你們自己還？還是用公共利益還？
沒這麼有錢的人、關心公共事務的人，都應該生氣，更應該擔心，現在的民主要變的這麼昂貴嗎？陳瓊華反問，我們的下一代，要因為沒辦法撒看板、花廣告，就只能把命運、喉舌、公共事、公共利益交給無所不用其極撒錢的人嗎？如果敢花錢、不停花大錢的人贏了，選舉就漲價、回不去了。
陳瓊話無奈的說，我們不會更有錢，只能讓更有錢的人來決定我們的命運，這不只是一個黨的初選，這是全民調，每個人都可以等電話、接電話表態，不能只當是一個黨的初選，有錢的、敢花的，如果還披上一個黨的外衣就不只是一個黨的初選，這是台灣的民主成本、民主價值、民主態度。