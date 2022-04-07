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本土+382再創新高！疫情走勢曝光　陳時中：清零是不可能

▲針對疫情狀況，指揮官陳時中說明相關疫情走勢預估。（圖／指揮中心）
▲針對疫情狀況，指揮官陳時中說明相關疫情走勢預估。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-04-07 14:54:122022-04-07 15:59:55

中央流行疫情指揮中心今（7）日表示，國內新增382例本土個案，再創今年新高，讓外界擔憂社區感染狀況，指揮官陳時中根據韓國、紐西蘭、香港疫情發展趨勢經驗推估，預計會需要1至2個月才會達到高點，因此未來這兩個月將會是對抗疫情最重要的時期，不能期待疫情完全不起來，但期待是緩坡。陳時中也透露「清零不可能」，未來形式會跟病毒共存，這段時間努力做，是讓疫情控制，不要讓它爆發呈指數型成長，這樣對社會的壓力才不會過大。

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▲其他國家疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲其他國家疫情狀況。（圖／指揮中心）
針對國內疫情，四月起連日創新高的本土確診，讓外界對疫情狀況相當擔憂，陳時中說，台灣疫情到底會變怎樣，其實都不容易做一個真正估算，指揮中心根據其他國家經驗進行比較，雖確診數高，但和韓國、紐西蘭、香港的相對情形，曲線幾乎是平的，若從韓國來看，他們從1/9起約略有一個比較明顯的情況，大約在兩個多月後到達高點；紐西蘭是從2月中開始升高，3月中達到高點；香港從二月初開始到三月初就到達高點，因此看起來都是一個月到兩月之間就會到達高點，目前是會讓醫療量能跟社會乘載度都能承受，不會超出醫療負荷。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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