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專家提「狂篩」解方遏止疫情　侯友宜：還有漏網之魚

▲新北市長侯友宜今（7）日受訪時認為，「相信還有漏網之魚，大家一起努力，希望把防疫做好！」（圖／記者陳志仁攝，2022.04.07）
▲新北市長侯友宜今（7）日受訪時認為，「相信還有漏網之魚，大家一起努力，希望把防疫做好！」（圖／記者陳志仁攝，2022.04.07）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-07 14:58:58

台灣的疫情升溫，新北市甚至單日的確診數破百，又以三峽區為重中之重，所以有專家提出狂篩與疫苗護照的解方，盼能救新北疫情；對此，新北市長侯友宜今（7）日受訪時認為，「相信還有漏網之魚，大家一起努力，希望把防疫做好！」

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侯友宜指出，新北市從一開始就有太多的隱形傳播鍊，且都是無症狀的確診者，針對無症狀的確診者，新北市跟去年的做法一樣，「把隱形傳播鏈的確診者找出來」；也許今天看（確診）的數目比較多，是因為清明節的期間，還是不斷的擴大匡列、採檢，也鼓勵民眾到31處的社區篩檢站篩檢，「不怕數目高，只希望把隱形傳播鏈找出來，雖然是輕症，但是也要把他找出來、好好照顧！」

侯友宜表示，這些輕症跟無症狀的確診者，「99.78%都是無症狀或輕症」，甚至還是很多在社區裡面，或社會裡面還有很多的無症狀確診者，「相信還有漏網之魚，我們大家一起努力，希望把防疫做好」；此外，放寬居隔一家一戶的SOP，只要中央的指引下來，新北就馬上做彈性的調整，並呼籲中央在地方的反應下，也要快速做好調整的步驟，讓民眾可以得到醫療照顧及生活的協助。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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