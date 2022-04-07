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本土爆增382例「創新高」！桃竹苗+38　最新足跡曝光

▲指揮中心指出，今（7）日全台新增382例，桃竹苗地區共新增38人確診。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指出，今（7）日全台新增382例，桃竹苗地區共新增38人確診。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 15:28:162022-04-07 15:28:29

指揮中心指出，今（7）日全台新增382例，桃竹苗地區共新增38人確診，桃園新增27例、新竹市新增3例、新竹縣新增1例，苗栗縣新增1例，各縣市府也公布詳細足跡，呼籲有重疊的民眾，做好自我健康管理。

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桃園市府表示，原有傳播鏈新增11例，外縣市接觸者增加11人，以及出現3條不明感染鏈，共5例；最新足跡公布，曾到屈臣氏、全聯、多家711等地。

▲（圖／桃園市政府提供）
▲桃園最新足跡。（圖／桃園市政府提供）
▲（圖／桃園市府提供）
▲桃園最新足跡。（圖／桃園市府提供）
新竹市府表示，今天新增3例確診個案，案號25688、25689為已受匡列對象，於居家隔離期間轉為陽性，經PCR採檢陽性確診；案25688為20多歲男性，為4月4日案24610（新北柔道教練群聚案所延伸之家庭感染）的匡列對象，初採PCR陰性，於居家隔離期間出現症狀，快篩陽性，經PCR採檢陽性確診。

案25689為40多歲男性，為3月28日案22955（新竹縣移工宿舍群聚案延伸之家庭感染）的匡列對象，4月6日解除隔離前採檢PCR陽性確診。

以上2案於可傳染期間皆已匡列隔離，無新增匡列接觸者及公共場所足跡；另，案25687經確認為外縣市確診個案，將轉由該縣市進行疫調。

▲（圖／新竹市府提供）
▲新竹市疫情概況。（圖／新竹市府提供）
新竹縣今天新增7例新冠肺炎本土確診案例，其中5例是居隔期間陰轉陽，分別為台中婚宴延伸醫院群聚1例、大潭電廠宿舍3例，和關西營區群聚1例，縣府公布最新足跡。（編輯：孫唯容）

▲新竹縣政府公布最新確診者足跡。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣政府公布最新確診者足跡。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣政府公布最新確診者足跡。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣政府公布最新確診者足跡。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣政府公布最新確診者足跡。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣政府公布最新確診者足跡。（圖／新竹縣政府）

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