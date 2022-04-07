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旋轉肌腱破裂未治療　恐連手術也無法修補

旋轉肌腱破裂未治療　恐連手術也無法修補
旋轉肌腱破裂未治療　恐連手術也無法修補

健康醫療網

2022-04-07 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】你也有肩膀痛的困擾嗎？其實除了過度勞累、五十肩等因素，也有可能是因旋轉肌腱破裂所導致，若延誤黃金期治療恐影響日常生活。安南醫院骨科方啟榮醫師指出，旋轉肌一旦發生破裂，雖不一定需馬上開刀治療，但若長期接受保守治療且並無效果，可能會使旋轉肌破洞越來越大，進而肌肉萎縮，當惡化到一定程度時，手術也無法修補。

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肩膀痛以為五十肩　原來竟是旋轉肌腱破裂惹禍

一名60歲男性，某次突然發現肩膀開始無法舉起，不僅無法使力吃飯，就連睡覺翻身都有困難，甚至晚上因而痛醒，起初以為是五十肩導致，但經半年復健打針都無好轉，直到赴醫院骨科檢查才發現為旋轉肌腱破裂所引起。方啟榮醫師表示，經新式微創關節鏡手術縫合後，患者終於找回正常的肩膀。

新式網狀縫合旋轉肌　傷口小提升美觀性

方啟榮醫師說明，刺、創傷、退化、運動傷害或從事重複過多肩動作的工作等都可能埋下旋轉肌破裂的危險因子，目前治療上，微創關節鏡治療已是解決旋轉肌腱破裂的主要方式，尤其院內採取「新式網狀縫合」，不僅更有效縫合，也大幅提升成功率，且手術後外觀僅1公分左右傷口，提升美觀性。

肩關節疼痛原因多　得經評估給予個人化治療

因此有肩膀痛的民眾可得多注意，千萬別以為只是過度勞累或五十肩所引起，必要時可得進一步檢查，才不會影響日常。方啟榮醫師強調，肩關節疼痛原因多，臨床上，會根據不同年齡、生活及病症給予合適的診斷與治療，經醫師詳細評估後給予合適的個人化治療方式，才能真正對症下藥。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53308

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