八點檔出現韓劇哏　蘇晏霈穿白紗12次「吻到窒息」

黃文星在《黃金歲月》將跟女友張家瑋求婚，不料求婚前意外得知前女友邱子芯的兒子宇軒，竟然是自己的親生兒子，讓他陷入膠著狀態，除此之外，劇情也將上演好萊塢電影《新娘大作戰》情節，兩姊妹翻臉互不往來，羅巧倫跟蘇晏霈兩人雖然不是搶婚宴場地，而是為飾演爸爸的龍天翔該出席那場婚宴吵翻天，衝突一波接一波。蘇晏霈表示幸好現實生活不可能出現這麼巧合的事情，但對於自己第12次為戲披婚紗，蘇晏霈表示還是對婚禮有期待，只是不可能再挑選白紗了，也許等到自己的婚禮就會改以旗袍或是牛仔造型，不過她笑說：「到時候也要看那時的老公能不能接受，畢竟婚禮說兩人的事情，也要另一半答應才行。」
今（7）天生日的蘇晏霈也在昨晚拍戲時被劇組驚喜慶生，大方分享擇偶條件，她說自己在家裡有寫了一張擇偶條件，例如身高、工作、品性等等的，說完被旁邊的工作人員吐槽說：「妳這樣應該不只1張，是3張喔。」讓她當場笑翻。跟傅子純甜蜜上演「社內相親」親密橋段的蘇晏霈，則大方分享劇中有許多橋段都是現場跟傅子純討論出來的，像一些新婚甜蜜的甜膩感，有時候也會增加搞笑的調情動作戲，甚至是窒息的吻，常常是不經意的表現，卻讓觀眾看得臉紅心跳，傅子純為此澄清說：「這沒有塞錢喔。」因為有時候導演看得也很起勁，就一直要兩人放閃光，盡全力散播歡樂散播愛。
而數不清幾次披白紗的羅巧倫表示自己雖然穿很多次，但還是很期待在戲外遇到真命天子的一刻。八點檔不成文規定就是婚禮重頭戲必有大事發生，其中羅巧倫因為流產，為了保住王燦的小孩私自找了代理孕母，卻會被大家在婚禮上拆穿，自己的假肚子還當場掉出，大出洋相，她進一步說劇中角色「雪琴」真的太辛酸了，她一步步精心佈局卻沒想到會落得這種下場，這場重頭戲除了羅巧倫假孕爭寵之外，還有王燦因為掏空富貴飯店，會被檢方羈押偵訊，惡人大受報應，王燦說要讓觀眾看得大快人心。