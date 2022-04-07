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疫情持續升溫！全台暴增382例本土個案　雲嘉南足跡曝光

▲本土今天暴增382例個案。（圖／指揮中心提供）
▲本土今天暴增382例個案。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 15:49:16

中央流行疫情指揮中心今天（７日）宣布，本土新增了382例確診個案，其中雲林、嘉義、台南則分別新增2例、8例、5例個案，稍早各地方政府也確診個案在當地的足跡，其中包括雲林國際蘭展、嘉義民雄火車站、台南高鐵站等地。（編輯：陳苾暐）

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▲雲林縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲雲林縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲雲林縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲雲林縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲雲林縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲雲林縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲雲林縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲雲林縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲日前一名高雄確診者在雲林足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲日前一名高雄確診者在雲林足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲日前一名新北確診者在雲林足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲日前一名新北確診者在雲林足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲嘉義縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲嘉義縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲嘉義縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲嘉義縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲台南衛生局今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲台南衛生局今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲台南衛生局今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲台南衛生局今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）
▲台南衛生局今天公布確診個案匡列人數。（圖／雲林縣政府提供）
▲台南衛生局今天公布確診個案匡列人數。（圖／雲林縣政府提供）
▲台南衛生局今天公布確診個案匡列採檢結果。（圖／雲林縣政府提供）
▲台南衛生局今天公布確診個案匡列採檢結果。（圖／雲林縣政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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