疫情持續升溫！全台暴增382例本土個案　雲嘉南足跡曝光

中央流行疫情指揮中心今天（７日）宣布，本土新增了382例確診個案，其中雲林、嘉義、台南則分別新增2例、8例、5例個案，稍早各地方政府也確診個案在當地的足跡，其中包括雲林國際蘭展、嘉義民雄火車站、台南高鐵站等地。（編輯：陳苾暐） 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲雲林縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）▲雲林縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）▲雲林縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）▲雲林縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）▲日前一名高雄確診者在雲林足跡。（圖／雲林縣政府提供）▲日前一名新北確診者在雲林足跡。（圖／雲林縣政府提供）▲嘉義縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）▲嘉義縣政府今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）▲台南衛生局今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）▲台南衛生局今天公布確診足跡。（圖／雲林縣政府提供）▲台南衛生局今天公布確診個案匡列人數。（圖／雲林縣政府提供）▲台南衛生局今天公布確診個案匡列採檢結果。（圖／雲林縣政府提供）※【NOWnews 今日新聞】提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 台北＋87！6大張足跡曝 曾去唐吉軻德、健身工廠、夜市本土爆增382例「創新高」！桃竹苗+38 最新足跡曝光醫療量能成為關鍵！最新統計曝 陳時中：每日可收1100人