社畜新職災？4大「代謝地雷」會要命　營養師教2招揪毛病

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第三項指標是空腹血糖偏高，如果空腹血糖值≧100mg/dL，或是服用醫師處方治療糖尿病藥物，就是具有風險。第四項是空腹三酸甘油酯偏高，檢測數值如果≧150mg/dL，或是服用醫師處方降三酸甘油酯藥物都要小心。最後一項是高密度脂蛋白膽固醇偏低，若男性<40mg/dL、女性<50mg/dL，就須特別留意。假設上述五項因子符合三項以上，就可以判定為代謝症候群。
邱詩涵舉例，曾有一名30多歲的女性上班族，總是把工作放在第一順位，在主管、同事眼裡是個能力出眾，工作表現上擁有亮眼成績，但是為搶時間總是三餐隨便吃，半夜還時常在回工作訊息、假日仍滿腦子工作、長時間處於高壓狀態，多年累積下來體態走樣、健康檢查報告滿滿紅字，隨著年紀增長，也感受到自己的體力和代謝狀況大不如前。「雖然薪水是上漲了，但腰圍、三高指數也跟著齊漲，實在得不償失！」
上班族最常見的「社畜地雷」有4大項，包括三餐隨便吃、多油多肉菜不夠，總脂肪、飽和脂肪量高，易進而導致肥胖、高血糖等風險。其次是把時間都奉獻給工作而缺乏運動，第三是長時間在辦公室久坐又加班，造成內臟脂肪堆積增加三高風險，最後是看到工作就焦慮，導致壓力大內分泌失調，也可能會引發血糖上升，長期下來也會造成代謝症候群。
邱詩涵提醒，上班族雖然無法經常健康檢查，但最好要養成定期測量「腰圍」及「血壓」的習慣，因為根據研究顯示，腰圍過胖有50%機率罹患代謝症候群，若再上血壓偏高則提高至72.1%。代表這二項不用上醫院的抽血項目，就有72.1%預測率，定期注意腰圍及血壓有助於了解身體基本狀況。而運動絕對是必須要養成的習慣，每個人都應該讓自己養成每天30分鐘的中等強度身體動量，包括慢跑、游泳、騎單車等，可以一次或分多次進行。
至於心理壓力紓解方面，國健署建議要轉移憂慮，適當發洩，如運動、聊天、閱讀、唱歌、寫日記、運用幽默感。改變對於事件的看法，正向思考，尋求家人朋友協助。如果前面的方法您都嘗試過了，還是沒有用的話，就應該勇於尋求醫師或臨床心理師的諮商協助。