高雄今新增59確診　陳其邁：女樂手感染源找到了

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由於案23388在參與台中喜宴後，回來跟案25606有接觸，但在先前疫調當中，卻隱匿足跡，沒有據實提供曾與案25606接觸過，高市衛生局將根據相關疫調狀況，依法開罰6-30萬。
陳其邁表示，娛樂場所群聚總計33例、陰轉陽4例、足跡重疊17例、新竹案24790家庭群聚2例、小琉球活動史1例、台中25005群聚2例，總共有59人確診。經過警政系統協助，進一步發現，案25606曾經在31日雅閣私人會館，上台唱歌與薩克斯風女樂手有互動，也在同日曾經前往金芭黎舞廳，經過擴大匡列，該場域共有10人確診，其中雅閣會館群聚中確診者，也曾前往帝堡酒店，接觸者經採檢後，共有6例呈現陽性。
陳其邁也說，雅閣 25174客人有到另一家帝堡活動，因為有活動足跡所以昨天凌晨召回採檢新增6例，所以公布三處傳染路徑，一方便陸續加快匡列速度，也希望昨天啟動的特殊場所三天擴大採檢，阻斷傳播鏈。
衛生局簡技潘炤穎表示，三家娛樂場所（雅閣、金芭黎與帝堡）群聚即佔33例，有關確診的女薩克斯風樂手、案24795所衍伸的雅閣私人會館群今新增17例，累積已達46例；金芭黎案主要是指標案例25606洐伸，今新增10例；帝堡今也新增6例群聚病例。
潘炤穎說，上述娛樂場所有員工與顧客流動，確定案25606這名工作人員是引爆群聚案例，案25606在3/29與台中案23388在3/29接觸，接著案25606在三月三十日分別到雅閣、金芭黎，並與女薩克斯風樂手、案24795接觸。
隨後，潘炤穎也公布確診者公共場所活動史，高雄市7日共計59例本土個案，分別是娛樂場所33例、居隔陰轉陽4例、足跡重疊接觸者17例、新竹案24790家庭群聚相關2例、小琉球活動相關個案1例、台中案25005群聚相關2例。相關活動史包括SKM Park、大帝國舞廳、好市多中華店、家樂福五甲店、福華大飯店、高雄萬豪酒店、大遠百等都有足跡。若民眾曾出入相關場所，於19日前出現上呼吸道相關症狀，務必盡速至社區採檢院所就醫。
高市府今、明兩天世運主場館等五個定點設社區篩檢站，呼籲有接獲簡訊通知採者，盡速前往採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。