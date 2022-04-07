樂天女神被殭屍嚇到「差點閃尿」　穿短裙狂奔校園

從韓國電影《屍速列車》開始，影視圈陸陸續續拍攝「喪屍」戲劇，尤其最近在NETFLIX上熱播的影集《殭屍校園》，緊張又刺激的內容，圈粉不少劇迷、影迷。而節目《Help！女孩花惹Fun》效仿「校園喪屍」題材，邀請粉絲一同來參與節目拍攝，並且扮演「殭屍」一角，要在校園內追逐主持人沐妍、陳伊、林襄、Yuri（陳怡叡），不僅讓粉絲玩起「喪屍」遊戲，還能近距離跟樂天女神互動。
除了粉絲要扮演殭屍，主持人沐妍、陳伊、林襄、Yuri也換裝扮演學生，穿著短版制服上衣、短裙，以及白色長襪，透出纖細嫩白雙腿、青春洋溢的樣子，讓旁邊圍觀的粉絲大獲好評，直呼：「卡哇伊」、「水手服好讚」、「女神好可愛」、「這個學生妹我可以」，瞬間融化粉絲們的心。沐妍表示：「好像回到高中生活，好懷念！」，陳伊則說：「還以為我是來拍校園愛情劇！但可惜不是。」
錄影時，林襄、Yuri率先被殭屍發現，在校園一路被殭屍追逐，奔跑過程中，因裙擺太短，差點裙底風光，讓粉絲們既興奮又害羞，最後林襄遭4男包圍住，無法動彈，僅能等待其他人救援，林襄無奈地說：「本來還想說拿棍子可以把殭屍嚇跑，沒想到他們都不怕。」
而Yuri也被殭屍抓到，因粉絲扮演殭屍太逼真，讓她跟殭屍對眼時瞬間心跳加快，驚呼：「嚇到挫溜！」憋尿已久的Yuri被沐妍解救後，就直奔廁所，沒想到又被殭屍發現，只能鎖門躲在廁所裡，一群殭屍開始一間接著一間敲門，Yuri笑說：「我在剛剛那種緊急危機情況下，居然還是上了廁所！」