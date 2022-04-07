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基隆再增41本土！12例感染源不明　海量足跡曝

▲基隆市長林右昌今日宣布，長照機構即日起暫停探望一周。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌今日宣布，長照機構即日起暫停探望一周。（圖／基隆市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 16:03:45

今（7）日本土新增382例，創下近期新高，基隆疫情仍延燒，今天本土確診再增41例，基隆市府公布12張足跡圖；基隆市長林右昌表示，疫情都在收斂中，不過今天也再新增12例感染待釐清個案。

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林右昌說明，原有的群聚都在收斂當中，只剩下零星的個案，現在比較擔心的是在中正區某工地延伸相關有15例，許多都是家人與同事間傳播。

林右昌說明，小吃店相關的部分有2例，都是在匡列名單中，案25834與案25835都是24894的家人。

教會群聚衍生相關2例，都是匡列居隔期間確診，也都屬於家庭群聚：案25392是25018的家人，匡列居隔期間因身體不適自行快篩陽性，安排至醫院採檢PCR陽性確診；案25548與24556的孩子，因母親確診都沒有出門，在匡列期間採檢陽性確診。

在某早起會群聚衍伸相關的有１例，案25525，是昨天宣布確診案24583與25013的接觸者，在匡列居隔採檢陽性確診。

物流群聚衍生相關1例：也是屬於家庭群聚，案25544，是25125的孩子，因父親確診，在匡列居隔期間安排採檢陽性確診。

２例是崇右影藝科大，案25547，自訴目前班上只有他一個人確診，學校停課後大多留在租屋處，因要回南部去做採檢陽性確診；另一例是案25637，樂團老師因學校樂團多名隔離的學生陸續有確診情形，在匡列居隔期間採檢陽性確診。

1例在經國管理學院，一個是案25636，是確診個案24737的同學及同住者，因接觸者被匡列，採檢陽性確診。

與房仲相關的衍伸案有１例，屬於家庭群聚：案25635，是23860的家人在匡列居隔期間因身體不適就醫採檢，陽性確診。

與台北確診者足跡重疊相關2例：案25535，因為上週二與台北確診者有信義計畫區足跡，自行到醫院採檢後確診；另一例則是他的阿嬤，案25547。

與台北AI群聚相關有1例：案25527，他是4/5主動進線表示因職場同事已有4個人確診，所以請他自行做快篩，快篩結果是陽性，後來安排採檢陽性確診。

還有一例，與桃園確診個案相關，是案25539，他因為女朋友在桃園的家人確診，且女友PCR陽性確診，因而前往大武崙篩檢站篩檢，結果也是呈陽性確診。

另外有12例感染源待釐清，多數都是家人，但彼此之間的關聯性，還有待疫調來進一步進行釐清；其中4例是我們愛心快篩計畫所篩檢出來的、4例是去社區採檢站進行採檢的結果、4例是自行到醫院去採檢確診。（編輯：孫唯容）

▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆最新足跡。（圖／基隆市政府提供）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 


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