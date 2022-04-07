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獸醫院收編虎斑貓！牠巡房還「伸手摸摸」：不用擔心啦

▲美國一間獸醫院收編的虎斑貓喜歡巡病房，還會伸手摸摸、安慰毛病患。（圖／TikTok帳號thehospitalcats）
▲美國一間獸醫院收編的虎斑貓喜歡巡病房，還會伸手摸摸、安慰毛病患。（圖／TikTok帳號thehospitalcats）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 16:09:35

這是護理魂大爆發嗎？美國加州一間動物醫院收編了6隻浪貓，其中一隻無尾虎斑貓似乎有「護理師」的職人精神，只要遇見新來的毛病患就一定會上前關切，還會伸手摸摸對方，彷彿在說：「不用擔心喔！」

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▲動物醫院Look Ahead Vet在一次因緣際會下接到6隻小浪貓，由於牠們各自有殘疾，因此園方決定全數收編牠們當院貓。（圖／TikTok帳號thehospitalcats）
▲動物醫院Look Ahead Vet在一次因緣際會下接到6隻小浪貓，由於牠們各自有殘疾，因此園方決定全數收編牠們當院貓。（圖／TikTok帳號thehospitalcats）
加州Oroville地區的動物醫院Look Ahead Vet在一次因緣際會下接到6隻小浪貓，分別是長毛橘Elfie、灰三花Uno、虎斑貓Bea、小賓士Peggy、白底虎斑Theo以及橘白貓OJ。獸醫院接收牠們的時候有些受了嚴重的傷，也有一些身體出現缺陷，尤其虎斑貓Bea因為尾巴受傷嚴重，最後只好進行截除手術。

▲其中的虎斑貓Bea因為尾巴受傷只好進行切除手術，後來在獸醫院裡一肩扛起「護理長」的職責，每天都會巡視病房確保毛病患一切都好。（圖／TikTok帳號thehospitalcats）
▲其中的虎斑貓Bea因為尾巴受傷只好進行切除手術，後來在獸醫院裡一肩扛起「護理長」的職責，每天都會巡視病房確保毛病患一切都好。（圖／TikTok帳號thehospitalcats）
由於牠們當時的狀況並不好，獸醫院決定一次收編牠們，讓牠們成為院內的貓咪，協助療癒前來看診的毛病患以及招呼飼主。其中Bea更是自主擔任起「護理長」，每天都會在院內巡視，並且坐在籠子前關注病患，不時地還會伸手溫柔地摸摸牠們，彷彿在對那些住院的動物說：「不用擔心，有我陪你喔！」

▲Bea「護理長」除了確保牠們的住院體驗愉快……（圖／TikTok帳號thehospitalcats）
▲Bea「護理長」除了確保牠們的住院體驗愉快……（圖／TikTok帳號thehospitalcats）
▲還會伸手摸摸病患，安慰牠們。（圖／TikTok帳號thehospitalcats）
▲還會伸手摸摸病患，安慰牠們。（圖／TikTok帳號thehospitalcats）
▲各種摸摸……（圖／TikTok帳號thehospitalcats）
▲各種摸摸……（圖／TikTok帳號thehospitalcats）
▲Bea：不用擔心，有本喵陪你喔！（圖／TikTok帳號thehospitalcats）
▲Bea：不用擔心，有本喵陪你喔！（圖／TikTok帳號thehospitalcats）
▲Bea：病人交給我看顧絕對沒問題！（圖／TikTok帳號thehospitalcats）
▲Bea：病人交給我看顧絕對沒問題！（圖／TikTok帳號thehospitalcats）
員工也透露Bea總是對其牠小動物充滿好奇心，即使面對大型的農場動物，牠一向都是溫和地對待牠們，是一隻相當友善的貓咪。同時也透露其他的貓咪如Theo會偵測如果有人心情不好或是難過時，牠就會跳上對方大腿安慰人，Elfie則負責維持院內的保安工作，OJ是盡責的守門警衛擔當，喜歡在門口與前來的民眾打招呼，Uno特別熱愛幫忙照顧小狗小貓，因此是院內的小保母，而Peggy因為是菜鳥，目前還在是「實習生」的階段，希望有朝一日也能替獸醫院盡一份心力，有6隻貓咪的各司其職，相信院內的毛病患一定很快就會恢復健康，現在就一起來看Bea巡視院內的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

@thehospitalcatsReply to @chilliamnotill Someone has to look after all the animals #hospitalcats #vethospital #cats #cattok #funnycats #fypageシ

♬ I'm A Survivor - Reba McEntire

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