獸醫院收編虎斑貓！牠巡房還「伸手摸摸」：不用擔心啦

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由於牠們當時的狀況並不好，獸醫院決定一次收編牠們，讓牠們成為院內的貓咪，協助療癒前來看診的毛病患以及招呼飼主。其中Bea更是自主擔任起「護理長」，每天都會在院內巡視，並且坐在籠子前關注病患，不時地還會伸手溫柔地摸摸牠們，彷彿在對那些住院的動物說：「不用擔心，有我陪你喔！」
員工也透露Bea總是對其牠小動物充滿好奇心，即使面對大型的農場動物，牠一向都是溫和地對待牠們，是一隻相當友善的貓咪。同時也透露其他的貓咪如Theo會偵測如果有人心情不好或是難過時，牠就會跳上對方大腿安慰人，Elfie則負責維持院內的保安工作，OJ是盡責的守門警衛擔當，喜歡在門口與前來的民眾打招呼，Uno特別熱愛幫忙照顧小狗小貓，因此是院內的小保母，而Peggy因為是菜鳥，目前還在是「實習生」的階段，希望有朝一日也能替獸醫院盡一份心力，有6隻貓咪的各司其職，相信院內的毛病患一定很快就會恢復健康，現在就一起來看Bea巡視院內的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
@thehospitalcatsReply to @chilliamnotill Someone has to look after all the animals #hospitalcats #vethospital #cats #cattok #funnycats #fypageシ
♬ I'm A Survivor - Reba McEntire