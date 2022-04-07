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北市本土確診+87　58例不明感染源、議會司機確診

▲台北市議會7日上午傳出一名司機快篩呈陽性反應，下午衛生局證實該名司機經PCR檢測後陽性確診。（資料照／記者丁上程攝，2021.11.10）
▲台北市議會7日上午傳出一名司機快篩呈陽性反應，下午衛生局證實該名司機經PCR檢測後陽性確診。（資料照／記者丁上程攝，2021.11.10）

記者丁上程／台北報導

2022-04-07 16:16:41

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸蔓延，今（7）日本土確診案例又創新高，其中北市本土確診案例87例，也再度創下近日新高。台北市衛生局今日下午召開防疫記者會，說明87例確診案例中，有58例新增確診病例疫調中，29例為已知感染源或相關聯個案。

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衛生局方面表示，29例已知感染源案例中，按摩會館相關1例(中正區案25367)，百貨公司特展2例(大安區案25526、文山區25375)，某餐飲店1例(中山區案25505)，酒店相關1例(大安區案25366)，中山區某職場1例(中山區案25500)，內湖區某補習班2例(內湖區案25508、25371)，內湖區某職場2例(內湖區案25511、25590)，北投區某國小3例(北投案25628、25629、25826)，基隆市某大專群聚1例(大同區25497)，新竹縣某職場1例(文山區案25373)，另有14例為接觸者確診(中山區案25502、25503、25504，中正區案25823，大同區25498，南港區案25522，士林區案25365、25616、25615、25495、25613，北投區案25516、25377、25378)。

北市衛生局表示，截至今(7)日，台北市已有9家酒店累計17例本土確診病例(台北市9例、外縣市8例)，台北市商業處於4月6日晚間已通知相關場域工作人員全體快篩，進行環境噴消並停業3日，北市衛生局依疫調結果匡列密切接觸者居家隔離共129人，同時呼籲自3月27日起曾至酒店消費者請儘速使用家用快篩試劑檢測，並加強自我健康監測。

北市衛生局表示，中山區某餐飲店新增1例確診病例，累計已有9例確診病例，其中除1例為員工外，其於8例皆為家戶感染。百貨公司特展累計12例確診病例，分別為10位員工及2位顧客。中山區按摩店新增1例確診病例，累計已有13例確診病例。北投區某國小新增3例確診病例，累計已有15例確診病例，分別為13位學生及2位教職員。

至於上午爆出台北市議會有一名司機進行快篩後呈現陽性反應，衛生局方面也公布該名司機的PCR結果為陽性。不過衛生局方面也強調，該名公務車司機為新北市個案，目前確定確診，正在跟新北市政府和職場取得聯繫並疫調。至於與該名司機同一辦公室的12名同仁，目前快篩確定皆為陰性，目前持續掌握相關狀況。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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