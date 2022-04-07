新北連2日確診破百　染疫足跡遍及影城、OUTLET、麥當勞

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侯友宜指出，案25404（男，20多歲）居住汐止區，就醫採檢PCR陽性；案25579（男，60多歲）居住新莊區，住院就醫採檢PCR陽性；案25842（男，20多歲）居住三重區，不舒服就醫採檢PCR陽性；案25845（男，40多歲）居住三重區，不舒服就醫採檢PCR陽性；案25854（女，20多歲）居住三重區，不舒服就醫採檢PCR陽性。
案25852（男，40多歲）居住三重區，4月3日喉嚨痛就醫採檢PCR陽性，3月31日至4月7日入住北市飯店，亦列北市相關案；案25855（男，6歲）居住蘆洲區，不舒服就醫採檢PCR陽性；案25856（女，20多歲）居住蘆洲區，不舒服就醫採檢PCR陽性；案25857（男，30多歲）、25858（男，60多歲）為同住家人，居住蘆洲區，不舒服就醫採檢PCR陽性。
侯友宜說，基隆相關案3人，分別是案25402、25566、25580；北市相關案有31人，分別是案25372、25396、2540、25405、25410、25413、25549、25561~25564、25567~25569、25573、25639、25654、25656~25659、25663~25667、25670、25839、25840、25844、25852；桃園相關案1人－案25576；新竹市相關案2人，分別是案25407、25409。
此外，台中相關案1人－案25843，台南相關案2人，分別是案25574、25671；屏東相關案1人－案25399，花蓮相關案2人，分別是案25673、25838；中和相關案4人，但有2人陰轉陽，分別是案25398、25400（陰轉陽）、25401、25662（陰轉陽）；三峽相關案28人，有7人陰轉陽，分別是案25551~25559、25640~25652、25846~25851，其中案25551、25552、25554、25555、25642、25643、25650陰轉陽。
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