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新北連2日確診破百　染疫足跡遍及影城、OUTLET、麥當勞

▲新北市長侯友宜表示，今日確定的病例中，有10例新增足跡採檢陽性、86例居隔採檢陽性，及15例居隔陰轉陽。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.07）
▲新北市長侯友宜表示，今日確定的病例中，有10例新增足跡採檢陽性、86例居隔採檢陽性，及15例居隔陰轉陽。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.07）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-07 16:25:23

新北市連續2日的確診破百！中央流行疫情指揮中心今（7）日公布，國內新增382例的本土病例，遍及17縣市，又以新北市111的例居冠；新北市長侯友宜表示，今日確定的病例中，有10例新增足跡採檢陽性、86例居隔採檢陽性，及15例居隔陰轉陽。

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▲新北市政府衛生局也公布染疫者的公共場所足跡，包括電影院、大賣場與速食店等。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局也公布染疫者的公共場所足跡，包括電影院、大賣場與速食店等。（圖／新北市政府衛生局提供）
衛生局也公布染疫者的公共場所足跡，包括林口區靜岡勝政日式豬排林口三井OUTLET店、三重區三町創意日本料理、定食8、築間火鍋、烏來區伊豆溫泉民宿、三峽區正紅早午餐坊、板橋區板橋大遠百威秀影城、韓流韓式料理、淡水區金瑞珍海鮮快炒、新莊區THE FOUR餐酒館、LAZY PASTA慵懶廚房、李記溫州大餛飩、三商巧福、汐止區麥當勞、World Gym世界健身俱樂部，及石門區劉家肉粽。

▲新北市政府衛生局也公布染疫者的公共場所足跡，包括電影院、大賣場與速食店等。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局也公布染疫者的公共場所足跡，包括電影院、大賣場與速食店等。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜指出，案25404（男，20多歲）居住汐止區，就醫採檢PCR陽性；案25579（男，60多歲）居住新莊區，住院就醫採檢PCR陽性；案25842（男，20多歲）居住三重區，不舒服就醫採檢PCR陽性；案25845（男，40多歲）居住三重區，不舒服就醫採檢PCR陽性；案25854（女，20多歲）居住三重區，不舒服就醫採檢PCR陽性。

案25852（男，40多歲）居住三重區，4月3日喉嚨痛就醫採檢PCR陽性，3月31日至4月7日入住北市飯店，亦列北市相關案；案25855（男，6歲）居住蘆洲區，不舒服就醫採檢PCR陽性；案25856（女，20多歲）居住蘆洲區，不舒服就醫採檢PCR陽性；案25857（男，30多歲）、25858（男，60多歲）為同住家人，居住蘆洲區，不舒服就醫採檢PCR陽性。

侯友宜說，基隆相關案3人，分別是案25402、25566、25580；北市相關案有31人，分別是案25372、25396、2540、25405、25410、25413、25549、25561~25564、25567~25569、25573、25639、25654、25656~25659、25663~25667、25670、25839、25840、25844、25852；桃園相關案1人－案25576；新竹市相關案2人，分別是案25407、25409。 

此外，台中相關案1人－案25843，台南相關案2人，分別是案25574、25671；屏東相關案1人－案25399，花蓮相關案2人，分別是案25673、25838；中和相關案4人，但有2人陰轉陽，分別是案25398、25400（陰轉陽）、25401、25662（陰轉陽）；三峽相關案28人，有7人陰轉陽，分別是案25551~25559、25640~25652、25846~25851，其中案25551、25552、25554、25555、25642、25643、25650陰轉陽。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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