頭暈原因多 醫解析「背後病因」對症下藥

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北市立聯合醫院陽明院區神經內科主治醫師周友芳表示，頭暈最常見的是眩暈，常是陣發性的，患者感受有如天旋地轉，或是突然感覺如地震般晃了一下，嚴重時可能伴隨冷汗、嘔吐，或走路困難等現象。
常見原因是內耳的耳石掉到半規管所引起的良性陣發性姿勢性眩暈症，如果伴隨有耳鳴及聽力減退現象，通常為梅尼爾氏症，有時因病毒感染引起前庭神經炎所致。
身體疾病引起 神經失調也會
周友芳醫師表示，如果走路不穩更勝於暈的感覺，則可能是腦幹及小腦的病變或是後腦循環不良而引起腦幹或小腦的灌流不足；如果伴隨講話不清楚、複視、臉及肢體麻木無力、意識不清或吞嚥困難，則可能是腦幹及小腦中風；而沒有天旋地轉的頭暈，常讓人覺得頭部悶悶脹脹、重重不清爽的感覺，這種頭暈的原因包括焦慮、神經衰弱症、失眠、貧血、病毒或細菌感染、慢性阻塞性肺病、糖尿病等慢性疾病。
若是突然站起來會頭昏眼花，眼前一片黑、甚至昏過去，通常幾秒鐘就恢復正常，這種情形最常是因為姿勢性低血壓，這種頭暈是自律神經的失調或是降血壓的藥物，使得下肢的血管收縮不足，血液回流減少，引起腦血流不足造成頭暈。
此外，還有迷走神經性暈厥，也就是患者在受到外在強烈刺激下，產生暈厥情況，但少數心血管疾病也會出現這樣情況，建議患者就醫檢查。
適當藥物治療 復健運動改善
周友芳醫師指出，頭暈治療除了針對原因使用適當藥物，慢性頭暈也可藉由前庭平衡復健來改善，增進生活品質、預防跌倒，如一些新的科技如虛擬實境、任天堂wii系統等有設計前庭平衡的復健，或坐或躺時，伸出一隻手臂食指比一，眼睛注視食指，頭往左往右往上往下轉動，頭轉動的時候，眼睛保持注視食指，如此反覆做20次；其他還有彎腰撿球、閉眼站立、坐姿轉圈、雜耍拋球、旋轉雨傘等。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53313
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw