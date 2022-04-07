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中市本土確診+4　盧秀燕：高中以下學校禁跨縣市移動

▲台中市長盧秀燕宣佈，即起取消50所學校的跨縣市畢業旅行和校外教學。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.07）
▲台中市長盧秀燕宣佈，即起取消50所學校的跨縣市畢業旅行和校外教學。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.07）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-07 16:40:25

台中市今（7日）新增4名本土確診個案，除了昨天尚無案號的逢甲大學女學生，婚宴群聚再加2名感染者，另1名是花蓮家庭旅遊成員。4人都是居家隔離期間確診，因此無新增足跡。對於旅遊業者抱怨市府不禁遶境卻禁學校畢旅，市長盧秀燕表示，18歲以下孩子最多打2劑疫苗，安全防護不足，當然要特別保護。

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▲台中市有近40家宮廟將舉辦遶境，市府呼籲遵守防疫規定。（圖／台中市政府提供，2022.04.07）
▲台中市近40家宮廟將舉辦遶境活動，市府呼籲遵守防疫規定。（圖／台中市政府提供，2022.04.07）
 台中婚宴群聚至今累計80名陽性個案，其中現場賓客感染30例、由賓客再傳染者50例。盧秀燕表示，新增案25427、案25428為30多歲夫妻，均已接種2劑疫苗，確診個案23498（台北個案，女性）在婚宴後與這對夫妻聚餐，2人於3月31日被匡列、入住集中檢驗所，4月5日居隔期滿採檢轉陽性，均無症狀。

案25429為19歲逢甲大學女生，已接種2劑疫苗，3月26日與3位同學到高雄聚餐，與確診個案（案23122）接觸，30日被匡列至集中檢疫所隔離，4月5日期滿採檢轉陽性，也是無症狀，另3位同學全是陰性，已解除隔離。

案25430為42歲男性，為花蓮慈濟醫院群聚相關個案，已施打3劑疫苗，一家5口3月27日遊花蓮3天，妻子、2名幼兒與外傭已先確診，個案居家隔離後，4月5日出現喉嚨痛症狀。

衛生局長曾梓展表示，這波疫情中台中市累計21例，通通是輕症或無症狀。市長盧秀燕呼籲市民落實防疫，另因應疫情升溫，為保護孩子們和教職員工，今起至4月30日，台中市原有50所學校將舉辦跨縣市戶外教學或畢旅，市府已通知暫時延後或取消。已出發的兩校，一是大里區某國小師生251人到高雄和台南、一是國立高職學校師生644人到南投，這兩天返回台中後皆須全員快篩，才能回學校上課。

對於有旅行業者抱怨，市府要求學校停辦畢旅，為何遶境可正常舉行？盧秀燕表示，參與遶境的大人必須打滿3劑，但12歲以下孩子沒有打疫苗，18歲以下最多打2劑，安全保護相對不足，不能讓孩子冒染疫風險。新聞局長鄭照新補充說明，依據防疫規定，若1名學生染疫，全班須停課、2人以上染疫則全校停課，影響層面極大。

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