泰國變性網紅怒批「徵兵現場」被要求脫衣 僅因這圖像
在泰國，有許多變性人因外貌比女人更似女人，而吸引大量粉絲追蹤，順勢變成網紅。在當地小有名氣的變性網紅「娜拉」，近期發文指出，她在徵兵現場被工作人員勒令「上衣換掉」，不然就拒絕幫她處理徵兵事宜，讓她覺得相當不受尊重。照她所言，軍方要求她換衣是因為「未按照規定穿著」。
當天「娜拉」穿著印有泰國總理帕拉育（Prayut）的卡通頭像上衣，因而被軍隊人員說她「未按照規定穿著，不能參加徵兵」，並要求她去換件長袖上衣，否則無法替她辦理徵兵手續。娜拉表示，她最後只能換了件黑色的長袖衣服，但這件事讓她覺得軍方很無禮。
由於該話題在網路上發酵，讓泰國軍方不得不出面澄清，表示網紅「娜拉」所言並非事實。陸軍強調沒有規定任何的服裝要求，而泰國皇家陸軍女副發言人也公開宣稱，她對此事進行調查後，發現沒有任何工作人員能證明網紅娜拉的指控，認為她並沒有講實話。
根據泰國兵役制度規定，滿21歲、未自願從軍的泰國男子，必須至少參加一次抽籤徵兵；達到服兵役年紀的公民，不論僧侶或變性人都必須進行登記，但軍方會發給變性人免服兵役證書。過往徵兵現場總會有不少變性人因外貌而成為熱門時事，但這次卻因穿著而惹議，且是印有政治人物頭像的上衣，敏感話題引起泰國網友議論紛紛。