高雄今海量足跡曝　私人會館、舞廳、會所都有

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還有新興區享溫馨五福店、帝堡101會館、蟳之屋、福華麗香苑自助餐、香香石頭火鍋七賢店、大月韓食創意料理；大樹區國賓影城、好正點港式點心高雄義大店；旗山區王牌炭烤、旗山老街；岡山區東區海口味、UNIQLO高雄岡山店、藏壽司高雄岡山店；內門區龍巖安泰陵園。
和鳳山區家樂福五甲店、元榆牧場高雄澄清店、肉豆公市場、鳳農市場；小港區中正體育場；大寮區享溫馨大寮店、江海豆漿鳳屏店、陳圓餐廳、全聯福利中心大寮三隆店；仁武區享溫馨仁武二代店；阿蓮區阿蓮第一市場；楠梓區北平楊寶寶煎餃；鹽埕區阿婆仔冰；仁武區高鐵高爾夫球練習場、仁武澄觀園高爾夫俱樂部；燕巢區馬汗蒙古燒肉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。