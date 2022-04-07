COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄今海量足跡曝　私人會館、舞廳、會所都有

▲高雄市確診足跡所至地方已清消完成。（圖／高雄市環保局提供）
▲高雄市確診足跡所至地方已清消完成。（圖／高雄市環保局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-04-07 16:46:51

高雄今日一口氣暴增59例確診個案，當中最多的就是與私人會館相關的娛樂場所，今達到33人確診；其中台中案25005相關群聚再新增2例確診、小琉球活動史相關個案有1例、新竹案24790相關家庭群聚有2例、足跡重疊接觸者有17例、隔離期間陰轉陽則有4例，高雄市政府今日也公布確診個案的海量足跡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄確診者在3月31日至4月5日分別到過，前金區鴻賓牛排館、翁卿記潮州砂鍋粥、大埔鐵板燒中華店、不老松足湯高雄愛河店；苓雅區大遠百威秀影城、大遠百義式屋古拉爵、雅閣私人會館、金芭黎舞廳、大帝國舞廳、宏都髮廊、環球影城、7-11青雅門市、公有國民市場、大帑殿大順店、金色養生館、典璦美容美體、爭鮮三多店、糜思莊園、靓剪之坊；以及高雄捷運大寮至三多商圈、高雄捷運新左營站到高雄車站、高鐵台南到高雄、高雄公車紅35、台鐵普悠瑪瑞穗到新左營。

以及左營區的約瑟髮藝、冠德賓士、享溫馨博愛店、全聯福利中心左營富國店；鼓山區好市多大順店、皇饕牛排館鐵板燒、萬豪酒店、麥當勞左營三越店；三民區許記蒸餃、宸妃殿高醫自由殿、聖田理髮店、王牌精品會館、幽靈香腸車攤、全聯福利中心高雄光武店、藝豐漫畫便利屋、吉莉娃娃屋、庫馬公仔夾娃娃、擅夾狼建國店、紅樓夢男模會所、高雄市殯葬管理處、寶業里滯洪池公園；前鎮區235巷PASTA新光店、統一健身俱樂部夢時代館、SKM Park、IKEA高雄店、好市多高雄店、一風堂SKM Park店、碳佐麻里精品燒肉高雄時代店、大河屋高雄SKM Park店。

還有新興區享溫馨五福店、帝堡101會館、蟳之屋、福華麗香苑自助餐、香香石頭火鍋七賢店、大月韓食創意料理；大樹區國賓影城、好正點港式點心高雄義大店；旗山區王牌炭烤、旗山老街；岡山區東區海口味、UNIQLO高雄岡山店、藏壽司高雄岡山店；內門區龍巖安泰陵園。

和鳳山區家樂福五甲店、元榆牧場高雄澄清店、肉豆公市場、鳳農市場；小港區中正體育場；大寮區享溫馨大寮店、江海豆漿鳳屏店、陳圓餐廳、全聯福利中心大寮三隆店；仁武區享溫馨仁武二代店；阿蓮區阿蓮第一市場；楠梓區北平楊寶寶煎餃；鹽埕區阿婆仔冰；仁武區高鐵高爾夫球練習場、仁武澄觀園高爾夫俱樂部；燕巢區馬汗蒙古燒肉。

▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）▲高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

高雄一口氣+59　私人會館感染源找到了

東南水泥事故影響13萬旅客　高市府委任律師求償600萬

中市本土確診+4　盧秀燕：高中以下學校禁跨縣市移動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀