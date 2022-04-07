房市／預售屋禁止換約！雙北以外壓力大 料將湧現轉手潮
政府加大力度打炒房，行政院院會今（7）日通過《平均地權條例》修正草案，修法內容將限制預售屋、新成屋轉售，重罰炒房行為等。政府雖有意禁止預售換約，但根據去年預售揭露的資料顯示，雙北以外市場預售銷售狀況熱絡，以近年持續攀升的趨勢與房地合一稅收持續拉高來看，市場上存有一些短期的投資行為，尤其桃園、台中、高雄去年預售實價揭露成交都超過萬戶，台南超過8千戶，新竹縣市也超過6千戶，部份去年的熱銷案已經出現轉手潮開跑的現象。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一旦預售禁止換約上路，短期內會先看到不想交屋的投資客「少賺求出場」，不過等到政策上路後，這些換約的供給又會消失，長期來講，短炒投資客會離開預售產品，預售會逐漸轉為自用與長期置產的市場，去年以來急漲的房市會逐漸降溫，房價也較不容易出現大起大落的現象。
信義房屋統計去年實價揭露資料顯示，市場規模最大的新北市，一年預售揭露約1.64萬件，不過桃園市與台中市都超過新北市，桃園市一年揭露1.99萬件，台中市也揭露1.68萬件，雙雙超過人口與市場規模最大的新北市，顯見區域推案銷售熱絡，以持續攀升的房價來看，裡面也可能存有部分非自用的需求。
高雄市去年也揭露預售1萬件，總銷售金額也達千億元，台南市揭露預售8400餘件，新竹縣市也有6000餘件。
曾敬德表示，去年房地合一2.0上路之前，房市就出現一波預售換約潮，該換的原則上也換得差不多，不過去年下半年市場仍交易熱絡，預料在政策上路前仍會出現一波換手潮。